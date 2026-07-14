СМИ: США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США приостановили эвакуацию самолетов-заправщиков из израильского аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта с Ираном.
- Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе, диспетчерам дано указание не давать разрешение на посадку новым американским самолетам-заправщикам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Власти США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из израильского аэропорта Бен-Гурион из-за конфликта между Штатами и Ираном, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе. Кроме того, израильским диспетчерам было дано указание не давать разрешение на посадку новым американскими самолетам-заправщикам.
Тем не менее, согласно данным телеканала, на данный момент в аэропорту Бен-Гурион находятся около 30 заправщиков.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.