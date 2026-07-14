СМИ: США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США приостановили эвакуацию самолетов-заправщиков из израильского аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта с Ираном.

Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе, диспетчерам дано указание не давать разрешение на посадку новым американским самолетам-заправщикам.

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Власти США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из израильского аэропорта Бен-Гурион из-за конфликта между Штатами и Ираном, сообщил во вторник Власти США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из израильского аэропорта Бен-Гурион из-за конфликта между Штатами и Ираном, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.

"На фоне эскалации конфликта ( США Ирана – ред.) США приостановили эвакуацию заправщиков из аэропорта Бен-Гурион", - говорится в сообщении.

Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе. Кроме того, израильским диспетчерам было дано указание не давать разрешение на посадку новым американскими самолетам-заправщикам.

Тем не менее, согласно данным телеканала, на данный момент в аэропорту Бен-Гурион находятся около 30 заправщиков.