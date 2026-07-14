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СМИ: США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из Израиля - РИА Новости, 14.07.2026
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16:23 14.07.2026
СМИ: США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из Израиля

США приостановили эвакуацию самолетов-заправщиков из аэропорта Бен-Гурион

© Фото : соцсетиСамолет-заправщик KC-135 ВВС США в аэропорту Бен-Гурион, Израиль
Самолет-заправщик KC-135 ВВС США в аэропорту Бен-Гурион, Израиль - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : соцсети
Самолет-заправщик KC-135 ВВС США в аэропорту Бен-Гурион, Израиль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США приостановили эвакуацию самолетов-заправщиков из израильского аэропорта Бен-Гурион на фоне эскалации конфликта с Ираном.
  • Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе, диспетчерам дано указание не давать разрешение на посадку новым американским самолетам-заправщикам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Власти США не хотят эвакуировать самолеты-заправщики из израильского аэропорта Бен-Гурион из-за конфликта между Штатами и Ираном, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения.
"На фоне эскалации конфликта (США и Ирана – ред.) США приостановили эвакуацию заправщиков из аэропорта Бен-Гурион", - говорится в сообщении.
Глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай ограничил посадку для новых самолетов-заправщиков в Бен-Гурионе. Кроме того, израильским диспетчерам было дано указание не давать разрешение на посадку новым американскими самолетам-заправщикам.
Тем не менее, согласно данным телеканала, на данный момент в аэропорту Бен-Гурион находятся около 30 заправщиков.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде страны Ближнего Востока.
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