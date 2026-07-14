Власти иранского Бушера сообщили об американских ударах по городу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удары по городу Бушеру на юге Ирана, сообщили местные власти.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. США нанесли удары по городу Бушеру на юге Ирана, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян.
По словам чиновника, в результате ударов никто не пострадал. Несмотря на инцидент, обстановка в городе спокойная.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.