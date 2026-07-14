Власти иранского Бушера сообщили об американских ударах по городу

ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. США нанесли удары по городу Бушеру на юге Ирана, заявил заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханиян.

По словам чиновника, в результате ударов никто не пострадал. Несмотря на инцидент, обстановка в городе спокойная.