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Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик - РИА Новости, 14.07.2026
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10:55 14.07.2026 (обновлено: 10:57 14.07.2026)
Над Черным морем заметили американский самолет-разведчик

РИА Новости: самолет-разведчик США провел патрулирование над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II заметили во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма.
  • Он пролетел параллельно берегу Турции в сторону Грузии.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II снова был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Четвертого июля РИА Новости выяснило, что Bombardier Challenger 650 Artemis II был замечен во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма. В июне Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II курсировал над акваторией Черного моря по меньшей мере три раза.
Согласно изученным данным, Bombardier Challenger 650 вылетел из аэропорта города Констанца в Румынии и направился на юго-восток, а затем пролетел над акваторией Черного моря параллельно берегу Турции в сторону Грузии, после чего произвел разворот и направился обратно.
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