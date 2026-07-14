США увеличили ввоз сладкой газировки из России до исторического максимума

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае США увеличили закупки сладкой газировки из России до почти 500 тысяч долларов.
- Импорт сладких газированных напитков из РФ вырос в 3,4 раза по сравнению с апрелем, достигнув исторического максимума.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимальной суммы за всю современную историю - почти 500 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, компании из Штатов ввезли сладкие газированные напитки из РФ на 491,5 тысячи долларов против 144,9 тысячи в апреле. Сумма закупок выросла в 3,4 раза за месяц.
Согласно расчетам агентства, импорт достиг исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 2003 года.
Помимо сладкой газировки, американцы увеличили ввоз минералки из России: ее импорт в мае увеличился до 171,9 тысячи долларов со 110,3 тысячи в апреле.
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