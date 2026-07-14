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США увеличили ввоз сладкой газировки из России до исторического максимума - РИА Новости, 14.07.2026
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06:54 14.07.2026 (обновлено: 11:29 14.07.2026)
США увеличили ввоз сладкой газировки из России до исторического максимума

РИА Новости: США в мае увеличили закупки газировки из России до максимума

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство сахаросодержащих напитков
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Производство сахаросодержащих напитков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае США увеличили закупки сладкой газировки из России до почти 500 тысяч долларов.
  • Импорт сладких газированных напитков из РФ вырос в 3,4 раза по сравнению с апрелем, достигнув исторического максимума.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США в мае увеличили закупки сладкой газировки из России до максимальной суммы за всю современную историю - почти 500 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, компании из Штатов ввезли сладкие газированные напитки из РФ на 491,5 тысячи долларов против 144,9 тысячи в апреле. Сумма закупок выросла в 3,4 раза за месяц.
Согласно расчетам агентства, импорт достиг исторического максимума. Ведомство предоставляет данные с 2003 года.
Помимо сладкой газировки, американцы увеличили ввоз минералки из России: ее импорт в мае увеличился до 171,9 тысячи долларов со 110,3 тысячи в апреле.
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