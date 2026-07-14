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Трамп намерен добиться от стран Персидского залива компенсации за защиту - РИА Новости, 14.07.2026
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01:57 14.07.2026
Трамп намерен добиться от стран Персидского залива компенсации за защиту

Трамп: США хотят добиться компенсации затрат на защиту стран Персидского залива

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту.
  • Трамп подчеркнул, что США будут получать плату за обеспечение безопасности Ормузского пролива.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я хочу возмещения расходов, потому что мы защищаем очень богатую часть мира. Мы тратим деньги, и поэтому мы сделали так, что нам будут возмещать расходы за защиту. Нам будут платить за защиту те страны, которым мы помогаем. Посмотрите, к примеру, на эти пять стран: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, и, между прочим, есть и другие", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Трамп в понедельник заявил, что Соединенные Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату.
В ответ на заявление Трампа о плате за безопасность центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в вопросы управления Ормузским проливом.
Американские военные с 8 июля осуществили несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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