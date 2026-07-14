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"Мы их избиваем": в переговорах с американцами важно не пропустить удар - РИА Новости, 14.07.2026
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08:00 14.07.2026 (обновлено: 08:02 14.07.2026)

"Мы их избиваем": в переговорах с американцами важно не пропустить удар

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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Новое обострение в Ормузском проливе по-своему очень важно для России. И дело тут не только в растущих котировках на нефть, но и в том, как нужно сегодня строить отношения — в том числе дипломатические — с США.
На выходных, несмотря на заявленное перемирие, США и Иран возобновили обмен ударами — асимметричный, но очень жесткий. Нефтеторговля в проливе опять встала на паузу. Вопрос "кто первый начал" даже не стоял. Начали американцы: всю прошлую неделю они долбили по иранским портам, радарам, базам — в целом по 140 объектам, согласно отчетам командования США. Только на выходных минимум один человек погиб, есть раненые.
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Почему американцы пошли на обострение? Ведь, казалось, меморандум о прекращении боевых действий с Ираном был уже подписан. Теперь надо было просто исполнять договоренности.
Однако на самом деле в Вашингтоне и мысли не было о том, чтобы выполнять это соглашение. Оно оказалось откровенно провальным для США. Выводить свои войска из региона, платить и каяться перед иранцами — все это выглядело бы как признание своего бездарного поражения.
После подписания американцы надеялись в кулуарах продавить своих иранских визави на некие уступки. Типа для общественности мы выдадим пресловутый меморандум, а вот на деле платить и каяться придется уже иранцам.
Так были сорваны переговоры с Ираном и Оманом по крайне болезненному для американского тщеславия вопросу — кто и как будет взимать плату за прохождение судов по Ормузскому проливу.
Параллельно на Тегеран шло мощное психологическое давление. Именно так надо понимать удивительную тираду Дональда Трампа, который назвал иранских лидеров — своих визави по переговорам — "мразями и больными людьми". Сразу после этого он отдал приказ о нанесении ударов по Ирану.
Попытка переписать уже подписанное соглашение шла под предлогом защиты судоходства в Ормузском проливе. Так это подавалось для мировой общественности. Закавыка в том, что Иран совершенно мирно — хотя и за плату — все суда в проливе пропускал. А вот новый раунд американской агрессии опять поставил судоходство на паузу.
То есть стопорит танкеры своими ракетными и бомбовыми ударами Вашингтон, а вина за это перекладывается на Тегеран. Когда бензин на немецких и японских заправках будет продаваться на вес золота, союзники США могут сказать спасибо за это только своему патрону.
На кулуарные интриги американцев Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий иранских переговорщиков, ответил так: "Время односторонних сделок прошло. Мы заявили: выполняйте свои обещания или платите цену. Реальность стучится в дверь".
И она действительно постучалась. В ответ на американскую агрессию иранские военные нанесли ракетные и беспилотные удары по военным базам США на территории их союзников.
КСИР сообщил, что в Иордании была разгромлена авиабаза Принц Хасан — там сгорели склады боеприпасов и хранилища топлива. Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне — прилетело по вертолетным ангарам и центру управления американскими беспилотниками. В Кувейте иранцы попали по двум базам, уничтожив системы РЛС и установки Patriot. Также был нанесен удар по американским радарам дальнего обнаружения в Омане.
Получается, что иранцы последовательно выносят американскую военную инфраструктуру в регионе, оставляя союзников США голыми, босыми и беззащитными. Это отбивает у американских друзей любое желание лезть в эту войну.
А еще региональные вассалы поднимают плач из-за потерь и разрушений и просят компенсаций. Так, в апреле власти ОАЭ потребовали от США финансовой поддержки в случае затягивания войны с Ираном. Если поддержки не будет, эмиратцы станут продавать нефть за юани и другую валюту, что ударит по доллару США. Сейчас, как мы видим, именно тот случай — война затягивается, нефть дорожает.
В последнее время переговариваться с американцами — все равно что играть в шахматы с боксером. Ты можешь элегантно поставить ему шах и мат по всем правилам древней игры, а он вскочит из-за стола, перевернет доску и попытается отправить тебя в нокаут.
Судя по всему, Тегеран к этой смене тактики был готов. Застать его врасплох не удалось, американские союзники получили мощную ответочку.
На будущее эту американскую манеру вести переговоры — с помощью ракетно-бомбовых ударов — стоит иметь в виду всем, кто пытается найти с ними общий язык. Важно не пропустить удар, а в некоторых особо запущенных случаях лучше вообще ударить первым.
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