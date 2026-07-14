Экс-дипломаты США раскритиковали меморандум с Ираном, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося конфликта.

По мнению бывших дипломатов, американские переговорщики оказались в невыгодном положении из-за отсутствия должной экспертизы.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, пишет Бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, пишет Financial Times

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану.

"Вам нужен опыт вне политики, чтобы иметь возможность конкурировать, в данном случае, с иранскими переговорщиками, которые, как я знаю по личному опыту, глубоко разбираются в деле", - сказал газете Билл Бернс, занимавший пост посла США в РФ, а позднее возглавлявший Центральное разведывательное управление.

"Нас переиграли. Иранцы - опытные переговорщики, и они привезли с собой команды экспертов, которые знали эти вопросы вдоль и поперек. США этого не сделали, и таким образом в одностороннем порядке поставили нашу сторону в невыгодное положение", - приводит газета слова Ив Лемпер, дипломата с 27-лентим стажем, уволенную с должности посла в Иордании в 2025 году.