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Экс-дипломаты США раскритиковали меморандум с Ираном, пишет FT - РИА Новости, 14.07.2026
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12:47 14.07.2026
Экс-дипломаты США раскритиковали меморандум с Ираном, пишет FT

FT: бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании с Ираном

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.
  • Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося конфликта.
  • По мнению бывших дипломатов, американские переговорщики оказались в невыгодном положении из-за отсутствия должной экспертизы.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Бывшие дипломаты США раскритиковали меморандум о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном, пишет Financial Times.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану.
"Вам нужен опыт вне политики, чтобы иметь возможность конкурировать, в данном случае, с иранскими переговорщиками, которые, как я знаю по личному опыту, глубоко разбираются в деле", - сказал газете Билл Бернс, занимавший пост посла США в РФ, а позднее возглавлявший Центральное разведывательное управление.
"Нас переиграли. Иранцы - опытные переговорщики, и они привезли с собой команды экспертов, которые знали эти вопросы вдоль и поперек. США этого не сделали, и таким образом в одностороннем порядке поставили нашу сторону в невыгодное положение", - приводит газета слова Ив Лемпер, дипломата с 27-лентим стажем, уволенную с должности посла в Иордании в 2025 году.
В понедельник Трамп заявил, что Иран нарушил договоренности по меморандуму, назвав подписание документа своеобразным тестом, который Тегеран в итоге полностью провалил.
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