Краткий пересказ от РИА ИИ Политолог Анна Федорова заявила, что сплоченность стала национальной чертой россиян и помогает преодолевать трудные времена.

Политолог отметила значимость проектов гражданского общества и платформы "Народный фронт", в рамках которых люди помогают героям в зоне СВО.

Федорова подчеркнула, что открытость президента в диалоге с гражданами снижает напряженность в обществе и приближает победу.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сплоченность стала национальной чертой россиян и помогает преодолевать трудные времена, а последние несколько лет лишь подтвердили это правило, заявила политолог Анна Федорова.

"Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно (президент России) Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки", - сказала Федорова газете ВЗГЛЯД

По словам политолога, невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и платформы "Народный фронт", в рамках которых простые люди помогают героям в зоне СВО. Российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны, и усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу, отметила Федорова. Она также подчеркнула, что президент ведет откровенный диалог с гражданами, не уходит от острых тем и сам их поднимает.

"Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, - ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе", - заключила Федорова.