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Политолог раскрыла главную черту россиян - РИА Новости, 14.07.2026
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13:48 14.07.2026 (обновлено: 13:49 14.07.2026)
Политолог раскрыла главную черту россиян

Политолог Федорова: сплоченность стала национальной чертой россиян

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта "Всё для победы!". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Анна Федорова заявила, что сплоченность стала национальной чертой россиян и помогает преодолевать трудные времена.
  • Политолог отметила значимость проектов гражданского общества и платформы "Народный фронт", в рамках которых люди помогают героям в зоне СВО.
  • Федорова подчеркнула, что открытость президента в диалоге с гражданами снижает напряженность в обществе и приближает победу.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сплоченность стала национальной чертой россиян и помогает преодолевать трудные времена, а последние несколько лет лишь подтвердили это правило, заявила политолог Анна Федорова.
"Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно (президент России) Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки", - сказала Федорова газете ВЗГЛЯД.
Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта Всё для победы! - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Россия побеждает и в тылу, и на фронте, заявил Путин
13 июля, 17:51
По словам политолога, невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и платформы "Народный фронт", в рамках которых простые люди помогают героям в зоне СВО. Российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны, и усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу, отметила Федорова. Она также подчеркнула, что президент ведет откровенный диалог с гражданами, не уходит от острых тем и сам их поднимает.
"Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, - ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе", - заключила Федорова.
В понедельник Путин посетил форум Народного фронта "Все для Победы!" в национальном центре "Россия", где осмотрел выставку проектов движения и пообщался с волонтерами. Президент заявил, что победа безусловно ждет Россию, а сила россиян заключается в умении преодолевать трудности и страхи, что делает их сильнее и позволяет двигаться только вперед.
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Весь народ России поддерживает ее героев, заявил Путин
28 июня, 16:06
 
РоссияАнна ФедороваВладимир ПутинОбщество
 
 
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