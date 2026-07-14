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Спецоперация, 14 июля: ВС России ударили по предприятиям на Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 14.07.2026

Спецоперация, 14 июля: ВС России ударили по предприятиям на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая подготовка штурмовиков
Боевая подготовка штурмовиков - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая подготовка штурмовиков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы нанесли групповые удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и инфраструктуре порта Южный в Одесской области.
  • В Киеве поражены предприятия «Радиоизмеритель» и «Киев-79», которые занимались разработкой и производством компонентов для ракет и беспилотников.
  • В Одесской области поражен порт «Южный» и семь резервуаров с ГСМ, а также сухогруз и танкер, задействованные в интересах ВСУ.
  • ВСУ за сутки потеряли 1380 военнослужащих, семь управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 715 беспилотников.
  • ФСБ России сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, в Киеве поражено предприятие ГП "Радиоизмеритель", являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также промышленное предприятие Киев-79, являющееся одним из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Зеленский сделал заявление после удара российских военных
Вчера, 11:37
Кроме того, в Одесской области поражен порт "Южный", чья инфраструктура использовалась для разгрузки ГСМ, и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Также в этом порту в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Ко всему прочему на переходе из порта "Черноморск" в порт "Одесса" поражен танкер.
В течение дня ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ: поражены два сухогруза на переходе из порта "Черноморск" Одесской области в порт "Одесса", объекты инфраструктуры логистического центра "МигТранс", а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, осуществляющей перевозку грузов военного назначения и ГСМ для ВСУ.
ВСУ за сутки потеряли 1380 военнослужащих, семь управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 715 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 181 166 беспилотных летательных аппаратов, 665 зенитных ракетных комплексов, 30 152 танка и других боевых бронированных машин, 1 757 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 758 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 445 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Сухие пайки с маринованными тараканами, которые поставляются боевикам ВСУ, обнаружили российские военные при зачистке позиций в Днепропетровской области, рассказали РИА Новости бойцы группировки "Центр".
Военный медик морской пехоты группировки войск "Центр" с позывным Шаман рассказал РИА Новости, что проводил хирургическую операцию всего в 300 метрах от позиций ВСУ.
Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожены 51 антенна связи, 24 пункта управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сообщил начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев.
Роботов активно используют в ходе конфликта на Украине, что знаменует своего рода революцию на поле боя, пишет газета New York Times.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
"Ожидания не оправдались". Зеленский внезапно сменил курс
Вчера, 08:00
Боец с позывным Бритва больше месяца охранял 10-летнюю девочку Софию в Константиновке и, отражая атаку четверых украинских боевиков, одного уничтожил, а еще одного тяжело ранил, рассказал РИА Новости рядовой "Южной" группировки с позывным Марс.
Украинские дроны дважды пытались атаковать мотоцикл, на котором офицер эвакуировал десятилетнюю девочку Софию из Константиновки, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода "Южной" группировки старший лейтенант с позывным Куба.

Подлость ВСУ

Украинские военнослужащие использовали тело сослуживца для маскировки блиндажа на линии боевого соприкосновения, рассказал РИА Новости пленный 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" Валерий Мазур.
Операторам ударных беспилотников ВСУ все равно, какую цель атаковать на дороге — военную или гражданскую, если у дрона заканчивается заряд, рассказал РИА Новости командир роты 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" с позывным Дюша.
Колоссальные потери 101-й бригады теробороны ВСУ командование скрывает, записывая украинских военных в дезертиры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер признался, что был невероятно наивен, когда присоединился к совету директоров украинской фирмы Burisma, так как недооценил то, каким "змеиным гнездом" является Украина.

Удары ВСУ по мирным

Местная жительница ранена в городе Шебекино Белгородской области при атаке FPV-дрона ВСУ, она доставлена в больницу, сообщили в региональном оперштабе.
Два мирных жителя Херсонской области погибли и пять ранены из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил глава города Максим Пухов.
Четыре города и шесть районов Крыма обесточены из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
Двое мужчин ранены в ЛНР с вечера понедельника в результате атак украинских дронов, сообщил глава региона Леонид Пасечник на платформе "Макс".
Сорок мирных жителей России погибли, 272 пострадали из-за обстрелов ВСУ за неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции после саммита коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Макрон сделал внезапное заявление о капитуляции перед Россией
Вчера, 17:32

Борьба с нечистью

ФСБ России сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Украинские спецслужбы хотели ударить по предприятию ВПК в Подмосковье 35 FPV-дронами, устойчивыми к РЭБ.
По информации ФСБ, исполнитель сорванной атаки - россиянин, отбывший долгий срок. Он задержан, дает признательные показания, сообщили в спецслужбе. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
Беспилотники для сорванного удара по подмосковному предприятию ВПК настраивали в Киеве, они были начинены зарубежной взрывчаткой. Системы управления дронами сделали в Канаде, а сами беспилотники везли в Россию через Словакию и Польшу при содействии спецслужб стран Европы, отмечает ФСБ.
К организации атаки причастен проживающий в Европе украинский рэпер Киевстонер, заявили в ведомстве. Он отвечал за эвакуацию исполнителя теракта после того, как атака провалилась. Один из задержанных признал, что Киевстонер переводил ему деньги.
Кремль рад успешной работе российских спецслужб по предотвращению терактов и выражает признательность им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Задумки "коалиции"

Европейская антибаллистическая коалиция может начать поставки Украине новых систем ПВО через год, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о первой поставке артиллерийских снарядов на Украину с завода в Унтерлюсе, открытом в августе 2025 года.
Учения "коалиции желающих" пройдут осенью в Польше, Турции и Румынии с участием 1,5 тысяч военнослужащих, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Нидерланды примут участие в совместных с Украиной военных учениях, которые пройдут в одной из стран Евросоюза, сообщил премьер-министр королевства Роб Йеттен.
"Коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп заявил, что больше разговаривает с Путиным, чем с Зеленским
8 июля, 17:18

Голос разума

Участие президента Молдавии Майи Санду в заседании так называемой "коалиции желающих" в Париже нарушает нейтральный статус республики, заявил во вторник председатель оппозиционной партии социалистов Игорь Додон.
Польша пока не будет поставлять вооружение Украине, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Болгария не будет участвовать в "коалиции желающих", урегулирование конфликта на Украине связано с дипломатическими мерами, заявил болгарский премьер Румен Радев.
Италия не примет участия в учениях "коалиции желающих" по Украине, считая необходимым избежать эскалации, сообщила газета Repubblica со ссылкой на источники.
Вице-премьер и глава Минтранса Италии Маттео Сальвини заявил, что угрозой для Европы является не Россия, а нелегальная миграция.
Окружение премьер-министра Италии Джорджи Мелони сомневается, идут ли многочисленные встречи европейских лидеров по Украине на пользу Киеву или в большей степени служат политическим интересам президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Repubblica.

Переговорный процесс

Сформулировать гарантии безопасности по Украине без участия России невозможно, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, желание европейцев формулировать гарантии безопасности по Украине без России исключает их участие в процессе урегулирования.
Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести в сторону США от договоренностей, достигнутых на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Запад сорвал урегулирование конфликта на Украине, которое было возможно вскоре после его начала, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Европа, опосредованно участвуя в украинском конфликте, совершает серьезную ошибку и отдаляет возможность его урегулирования путем переговоров, считает бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного "Движения 5 звезд" Джузеппе Конте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаСофия (королева Испании)Дмитрий ПесковРоб ЙеттенВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
 
 
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