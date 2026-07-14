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Боец рассказал об эвакуации девочки из Константиновки - РИА Новости, 14.07.2026
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06:41 14.07.2026
Боец рассказал об эвакуации девочки из Константиновки

Бойцы ВС России несли на себе эвакуированную из Константиновки девочку Софию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
  • Большую часть пути российские бойцы несли девочку на себе, чтобы минимизировать опасность.
  • Движение по маршруту эвакуации возобновилось после того, как София набрала сил и сказала, что готова продолжать путь.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские бойцы большую часть маршрута несли эвакуированную из Константиновки 10-летнюю девочку Софию на себе, чтобы минимизировать опасность, рассказал РИА Новости командир штурмового отделения "Южной" группировки старший сержант с позывным Спец.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
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Военнослужащий отметил, что как только девочку доставили на его позицию, ее сразу же накормили, организовали просмотр мультфильмов и дали время успокоиться и набраться сил.
"Все время интересовались ее состоянием здоровья, может ли она продолжать движение. Хотя ребята большую часть (пути - ред.) несли ее на себе, старались минимально ее физически задействовать, потому что это очень опасный был маршрут, ФПВ-дроны, взрывные (устройства - ред.) моменты по тропе", – рассказал Спец.
По его словам, движение по маршруту эвакуации было возобновлено сразу после того, как София, набравшись сил, заулыбалась и сказала, что готова продолжать путь.
"Мы также курировали этот маршрут, чтобы она дошла живой и здоровой. Очень сильно ребята переживали, в эфире была полная тишина, но проскакивали такие моменты: "Как Софья?", "Как Софья?". Говорили: "Ребята, пока не занимаем канал", потому что очень важный момент для нас был. Ребята по сей день интересуются, просили передать привет. Для нас была трогательная ситуация. Маленькая девочка была в такой ситуации сложной, и вот эту всю эвакуацию для нее пройти было действительно тяжело", – добавил Спец.
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