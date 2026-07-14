Боец рассказал об эвакуации девочки из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

Большую часть пути российские бойцы несли девочку на себе, чтобы минимизировать опасность.

Движение по маршруту эвакуации возобновилось после того, как София набрала сил и сказала, что готова продолжать путь.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Российские бойцы большую часть маршрута несли эвакуированную из Константиновки 10-летнюю девочку Софию на себе, чтобы минимизировать опасность, рассказал РИА Новости командир штурмового отделения "Южной" группировки старший сержант с позывным Спец.

Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

Военнослужащий отметил, что как только девочку доставили на его позицию, ее сразу же накормили, организовали просмотр мультфильмов и дали время успокоиться и набраться сил.

"Все время интересовались ее состоянием здоровья, может ли она продолжать движение. Хотя ребята большую часть (пути - ред.) несли ее на себе, старались минимально ее физически задействовать, потому что это очень опасный был маршрут, ФПВ-дроны, взрывные (устройства - ред.) моменты по тропе", – рассказал Спец.

По его словам, движение по маршруту эвакуации было возобновлено сразу после того, как София, набравшись сил, заулыбалась и сказала, что готова продолжать путь.