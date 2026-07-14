Жирков считает, что Сперцян добьется прогресса в Саудовской Аравии

"Я не шокирован уходом Сперцяна в Саудовскую Аравию. В составе "Аль-Ахли" имеются звездные игроки. Вместе с ними Эдуард будет прогрессировать. Наконец, оттуда всегда можно будет вернуться в Россию или уехать в Европу. Кто из молодых россиян может переехать в Европу? Говорили, что у (Алексея) Батракова сорвался трансфер в "ПСЖ". Я считаю, что многие наши игроки из РПЛ могут играть в Европе, у всех есть шансы", - сказал Жирков.