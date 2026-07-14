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Жирков считает, что Сперцян добьется прогресса в Саудовской Аравии - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
10:08 14.07.2026 (обновлено: 10:09 14.07.2026)
Жирков считает, что Сперцян добьется прогресса в Саудовской Аравии

Жирков считает, что Сперцян будет прогрессировать, играя со звездами "Аль-Ахли"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эдуард Сперцян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Жирков заявил, что Эдуард Сперцян добьется прогресса в чемпионате Саудовской Аравии.
  • 26-летний Сперцян покинул "Краснодар" и подписал контракт с "Аль-Ахли".
  • Жирков считает, что многие российские игроки из РПЛ могут играть в Европе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил РИА Новости, что полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян добьется прогресса в чемпионате Саудовской Аравии.
В начале июля стало известно, что 26-летний Сперцян покинул "Краснодар" и подписал контракт с "Аль-Ахли". Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что "быки" согласовали переход Сперцяна в саудовскую команду за 25 миллионов долларов.
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"Я не шокирован уходом Сперцяна в Саудовскую Аравию. В составе "Аль-Ахли" имеются звездные игроки. Вместе с ними Эдуард будет прогрессировать. Наконец, оттуда всегда можно будет вернуться в Россию или уехать в Европу. Кто из молодых россиян может переехать в Европу? Говорили, что у (Алексея) Батракова сорвался трансфер в "ПСЖ". Я считаю, что многие наши игроки из РПЛ могут играть в Европе, у всех есть шансы", - сказал Жирков.
Сперцян является уроженцем Ставрополя и воспитанником "Краснодара", он выступал за основную команду с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара".
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. В его составе выступают экс-футболисты европейских топ-чемпионатов, в том числе камерунский вратарь Эдуар Менди, турецкий защитник Мерих Демираль, ивуарийский полузащитник Франк Кессье и английский нападающий Айвен Тоуни.
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