Жирков считает, что Сперцян добьется прогресса в Саудовской Аравии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Жирков заявил, что Эдуард Сперцян добьется прогресса в чемпионате Саудовской Аравии.
- 26-летний Сперцян покинул "Краснодар" и подписал контракт с "Аль-Ахли".
- Жирков считает, что многие российские игроки из РПЛ могут играть в Европе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков заявил РИА Новости, что полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян добьется прогресса в чемпионате Саудовской Аравии.
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"Я не шокирован уходом Сперцяна в Саудовскую Аравию. В составе "Аль-Ахли" имеются звездные игроки. Вместе с ними Эдуард будет прогрессировать. Наконец, оттуда всегда можно будет вернуться в Россию или уехать в Европу. Кто из молодых россиян может переехать в Европу? Говорили, что у (Алексея) Батракова сорвался трансфер в "ПСЖ". Я считаю, что многие наши игроки из РПЛ могут играть в Европе, у всех есть шансы", - сказал Жирков.
Сперцян является уроженцем Ставрополя и воспитанником "Краснодара", он выступал за основную команду с лета 2021 года, его контракт был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара".
По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. В его составе выступают экс-футболисты европейских топ-чемпионатов, в том числе камерунский вратарь Эдуар Менди, турецкий защитник Мерих Демираль, ивуарийский полузащитник Франк Кессье и английский нападающий Айвен Тоуни.
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