Корабль "Союз МС-29" вышел на расчетную орбиту, сообщил Баканов

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем, запущенный во вторник с Байконура, выведен на расчетную орбиту, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

Ракета стартовала в 17.48 мск 14 июля. Через 8 минут 49 секунд она вывела корабль на орбиту, стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20.56 мск. На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки.