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Корабль "Союз МС-29" вышел на расчетную орбиту, сообщил Баканов - РИА Новости, 14.07.2026
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18:42 14.07.2026
Корабль "Союз МС-29" вышел на расчетную орбиту, сообщил Баканов

Баканов: "Союз МС-29" с космонавтами из России и США вышел на расчетную орбиту

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-29 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-29" с космодрома Байконур
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем выведен на расчетную орбиту.
  • Стыковка с Международной космической станцией ожидается через три часа после вывода корабля на орбиту.
  • На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон, их миссия продлится 261 сутки.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем, запущенный во вторник с Байконура, выведен на расчетную орбиту, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.
"Наши ребята находятся на расчетной орбите, и мы надеемся, что через три часа пристыкуются к МКС", - сказал Баканов на поздравлении стартового расчета после пуска ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29".
Он поблагодарил стартовый расчет за проделанную работу.
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Отдельно Баканов поблагодарил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, руководство НАСА в полном составе и главу американского агентства Джареда Айзекмана, находящихся на космодроме.
Ракета стартовала в 17.48 мск 14 июля. Через 8 минут 49 секунд она вывела корабль на орбиту, стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20.56 мск. На "Союзе МС-29" на МКС отправились космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки.
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