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Патрушев рассказал, как выстроили стратегические приоритеты безопасности РФ - РИА Новости, 14.07.2026
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Патрушев рассказал, как выстроили стратегические приоритеты безопасности РФ

Патрушев: Совбез выстроил систему стратегических приоритетов нацбезопасности РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Совете безопасности РФ к середине 2020-х годов была четко выстроена система стратегических приоритетов обеспечения национальной безопасности России, начиная с военной сферы и заканчивая продовольственной.
  • В аппарате Совбеза РФ анализировали внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, готовили концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности и обороны.
  • Были созданы доктринальные основы для новых направлений, включая биологическую безопасность и защиту духовно-нравственных ценностей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Совете безопасности РФ к середине 2020-х годов была четко выстроена система стратегических приоритетов обеспечения национальной безопасности России, от военной до продовольственной сферы, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
В 2008-2024 годах Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ.
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"Нам удалось четко выстроить систему стратегических целей, задач и приоритетов по всем фундаментальным направлениям обеспечения безопасности, начиная с военной или правоохранительной сферы и заканчивая проблематикой транспортной, энергетической и продовольственной безопасности", - подчеркнул Патрушев.
В аппарате Совбеза РФ анализировали внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, осуществляли их оценку, прогнозирование и вырабатывали меры по их нейтрализации, готовили концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности и обороны, добавил Патрушев.
"По мере изменения обстановки эти документы актуализировались. Так, было подготовлено и утверждено президентом несколько редакций Стратегии национальной безопасности, которая задала четкую систему координат для всей системы стратегического планирования", - добавил Патрушев.
Важно и то, что были созданы доктринальные основы для ряда новых направлений, включая биологическую безопасность и защиту духовно-нравственных ценностей, отметил он.
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"Благодаря этой работе все профильные федеральные ведомства получили конкретные стратегические установки, которыми они руководствуются в своей деятельности", - сказал Патрушев.
Николаю Платоновичу Патрушеву 11 июля исполнилось 75 лет. В разные годы Патрушев занимал высокие государственные посты: директор ФСБ России (1999-2008), секретарь Совета безопасности РФ (2008-2024), помощник президента России, председатель Морской коллегии (с 2024 года). Николай Патрушев имеет звание Героя России, удостоен многих наград, в том числе полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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РоссияНиколай ПатрушевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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