Патрушев рассказал, как выстроили стратегические приоритеты безопасности РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Совете безопасности РФ к середине 2020-х годов была четко выстроена система стратегических приоритетов обеспечения национальной безопасности России, начиная с военной сферы и заканчивая продовольственной.

В аппарате Совбеза РФ анализировали внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, готовили концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности и обороны.

Были созданы доктринальные основы для новых направлений, включая биологическую безопасность и защиту духовно-нравственных ценностей.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Совете безопасности РФ к середине 2020-х годов была четко выстроена система стратегических приоритетов обеспечения национальной безопасности России, от военной до продовольственной сферы, рассказал в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В 2008-2024 годах Патрушев занимал пост секретаря Совета безопасности РФ

"Нам удалось четко выстроить систему стратегических целей, задач и приоритетов по всем фундаментальным направлениям обеспечения безопасности, начиная с военной или правоохранительной сферы и заканчивая проблематикой транспортной, энергетической и продовольственной безопасности", - подчеркнул Патрушев.

В аппарате Совбеза РФ анализировали внутренние и внешние угрозы национальной безопасности, осуществляли их оценку, прогнозирование и вырабатывали меры по их нейтрализации, готовили концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности и обороны, добавил Патрушев.

"По мере изменения обстановки эти документы актуализировались. Так, было подготовлено и утверждено президентом несколько редакций Стратегии национальной безопасности, которая задала четкую систему координат для всей системы стратегического планирования", - добавил Патрушев.

Важно и то, что были созданы доктринальные основы для ряда новых направлений, включая биологическую безопасность и защиту духовно-нравственных ценностей, отметил он.

"Благодаря этой работе все профильные федеральные ведомства получили конкретные стратегические установки, которыми они руководствуются в своей деятельности", - сказал Патрушев.