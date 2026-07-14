В танкер в Ормузском проливе попал снаряд, сообщило UKMTO

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.
- Инцидент произошел в 13 морских милях (24 километрах) от поселения Лимах.
ЛОНДОН, 14 июл – РИА Новости. Снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"По танкеру, как сообщается, попал снаряд, когда он двигался в сторону открытого моря по южному маршруту", - говорится в сообщении управления в Х.
Как уточняется в публикации, инцидент произошел в 13 морских милях (24 километрах) от поселения Лимах в Омане.