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В танкер в Ормузском проливе попал снаряд, сообщило UKMTO - РИА Новости, 14.07.2026
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11:06 14.07.2026
В танкер в Ормузском проливе попал снаряд, сообщило UKMTO

UKMTO: снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе.
  • Инцидент произошел в 13 морских милях (24 километрах) от поселения Лимах.
ЛОНДОН, 14 июл – РИА Новости. Снаряд попал в танкер у побережья Омана в Ормузском проливе, сообщает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"По танкеру, как сообщается, попал снаряд, когда он двигался в сторону открытого моря по южному маршруту", - говорится в сообщении управления в Х.
Как уточняется в публикации, инцидент произошел в 13 морских милях (24 километрах) от поселения Лимах в Омане.
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