Эксперт рассказал о пользе смородины для сердца и сосудов

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смородина богата антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки и благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.

"Смородина богата витамином C, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом. Высокое содержание антоцианов и других растительных полифенолов благотворно влияют на состояние сосудов и сердца", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Абрамова.

"Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений", - заключил доцент.