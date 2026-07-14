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Эксперт рассказал о пользе смородины для сердца и сосудов - РИА Новости, 14.07.2026
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18:21 14.07.2026
Эксперт рассказал о пользе смородины для сердца и сосудов

Доцент Абрамов: смородина благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкКрасная смородина
Красная смородина - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Красная смородина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смородина богата антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки и благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы.
  • В смородине содержится витамин C, который необходим для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи.
  • Пектины, содержащиеся в смородине, поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Смородина богата антиоксидантами и полифенолами, которые защищают клетки и благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Александр Абрамов.
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"Смородина богата витамином C, антоцианами, полифенолами, рутином, пектинами, органическими кислотами, калием и железом. Высокое содержание антоцианов и других растительных полифенолов благотворно влияют на состояние сосудов и сердца", - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Абрамова.

По словам эксперта, витамин C в смородине необходим для нормальной работы иммунной системы и способствует усвоению железа из пищи. Абрамов также добавил, что пектины, содержащиеся в ягоде, поддерживают нормальную работу пищеварения и микрофлору кишечника.
"Антиоксиданты и полифенолы участвуют в защите клеток от окислительного стресса и изучаются в связи с влиянием на сердечно-сосудистую систему. Исследования представителей рода Ribes показывают наличие антиоксидантной и противовоспалительной активности у содержащихся в них биологически активных соединений", - заключил доцент.
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