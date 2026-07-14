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Слуцкий прокомментировал действия "коалиции желающих" по Украине - РИА Новости, 14.07.2026
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00:57 14.07.2026
Слуцкий прокомментировал действия "коалиции желающих" по Украине

Слуцкий: "коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации конфликта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет.
  • Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал создание коалиции шагом к эскалации украинского конфликта.
  • Слуцкий считает, что создание коалиции подтверждает намерение подорвать переговорный процесс и продолжать прокси-войну.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.
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"Коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Соглашение об "антибаллистической коалиции" - по сути, фрагментация внутри европейской партии войны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что лидеры этих стран в совместном коммюнике, подписанном на встрече в Париже, заявили об "оборонительном характере" создаваемой структуры.
"Какой цинизм и лицемерие! "Оборонительный характер" приписывался и блоку НАТО, который максимально придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам и теперь обозначает Россию как "долгосрочную угрозу", - добавил политик.
По мнению Слуцкого, всеми этими манипуляциями "евроястребы" придали европейское звучание украинскому проекту Freya, предоставив базу для финансирования и производства, одновременно зашив его в общие контуры милитаризации ЕС.
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"Парижская сходка лишь подтвердила намерения подорвать переговорный процесс и вести дальше прокси-войну до последнего украинца. Но, как сказал сегодня президент Владимир Путин, окончательную победу, безусловно, одержит Россия!", - подытожил он.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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