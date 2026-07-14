Краткий пересказ от РИА ИИ Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина объявили о создании коалиции против баллистических ракет.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал создание коалиции шагом к эскалации украинского конфликта.

Слуцкий считает, что создание коалиции подтверждает намерение подорвать переговорный процесс и продолжать прокси-войну.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Лидеры Дании Франции , Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, а также Украина в понедельник объявили о создании коалиции против баллистических ракет, они хотят разработать возможности против баллистических ракет и противоракетный потенциал.

"Коалиция желающих" сделала еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта. Соглашение об "антибаллистической коалиции" - по сути, фрагментация внутри европейской партии войны", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что лидеры этих стран в совместном коммюнике, подписанном на встрече в Париже, заявили об "оборонительном характере" создаваемой структуры.

"Какой цинизм и лицемерие! "Оборонительный характер" приписывался и блоку НАТО, который максимально придвинул свою военную инфраструктуру к российским границам и теперь обозначает Россию как "долгосрочную угрозу", - добавил политик.

По мнению Слуцкого, всеми этими манипуляциями "евроястребы" придали европейское звучание украинскому проекту Freya, предоставив базу для финансирования и производства, одновременно зашив его в общие контуры милитаризации ЕС.

"Парижская сходка лишь подтвердила намерения подорвать переговорный процесс и вести дальше прокси-войну до последнего украинца. Но, как сказал сегодня президент Владимир Путин, окончательную победу, безусловно, одержит Россия!", - подытожил он.

Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.