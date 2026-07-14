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СК возбудил дело после нападения на врача скорой помощи в Челябинске - РИА Новости, 14.07.2026
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13:25 14.07.2026
СК возбудил дело после нападения на врача скорой помощи в Челябинске

СК возбудил уголовное дело после нападения на врача скорой помощи в Челябинске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске произошло нападение на врача скорой медицинской помощи.
  • Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту нападения.
  • Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после сообщений о нападении на врача скорой медицинской помощи в Челябинске, который приехал на вызов, сообщило региональное СУСК РФ.
Как сообщали местные СМИ, у ТРК "Космос" вечером 13 июля произошла драка, одному из участников потребовалась помощь медиков. В минздраве региона РИА Новости поясняли, что бригада скорой помощи прибыла на вызов, где столкнулись с агрессивным поведением группы молодых людей: компания нецензурно выражалась, нападала на автомобиль "скорой", а один из компании применил физическую силу в отношении врача.
"По данному факту следователем следственного отдела по Калининскому району города Челябинск следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к совершению преступления, добавляет СУСК.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскКалининский район
 
 
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