СК возбудил дело после нападения на врача скорой помощи в Челябинске

Краткий пересказ от РИА ИИ В Челябинске произошло нападение на врача скорой медицинской помощи.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту нападения.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после сообщений о нападении на врача скорой медицинской помощи в Челябинске, который приехал на вызов, сообщило региональное СУСК РФ.

Как сообщали местные СМИ, у ТРК "Космос" вечером 13 июля произошла драка, одному из участников потребовалась помощь медиков. В минздраве региона РИА Новости поясняли, что бригада скорой помощи прибыла на вызов, где столкнулись с агрессивным поведением группы молодых людей: компания нецензурно выражалась, нападала на автомобиль "скорой", а один из компании применил физическую силу в отношении врача.

"По данному факту следователем следственного отдела по Калининскому району города Челябинск следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.