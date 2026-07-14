Спасатели МЧС России работают на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Краснодоне. 14 июля 2026

Спасатели МЧС России работают на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Краснодоне. 14 июля 2026

СК возбудил дело после обрушения подъезда в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Краснодон Луганской Народной Республики произошло обрушение подъезда из-за взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Следственные органы проводят осмотр места происшествия, допросы свидетелей и необходимые экспертизы.

ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда в городе Краснодон Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

Ранее ГУ МЧС России по региону сообщило о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне. Одна женщина погибла. Дом признан аварийным. Позже в пресс-службе МЧС России рассказали, что удалось спасти женщину, застрявшую под завалами после взрыва газа. Разбор завалов продолжается, там могут еще находится люди.

"Около полуночи произошло обрушение подъезда деревянного многоквартирного дома, расположенного по улице Первоконной в городе Краснодоне. По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщила Марковская.

Она уточнила, что следователи следственного отдела по городу Свердловск и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначили необходимые экспертизы.