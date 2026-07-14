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СК возбудил дело после обрушения подъезда в ЛНР - РИА Новости, 14.07.2026
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11:39 14.07.2026 (обновлено: 11:59 14.07.2026)
СК возбудил дело после обрушения подъезда в ЛНР

СК возбудил дело после обрушения подъезда в Краснодоне

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/MAX Спасатели МЧС России работают на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Краснодоне. 14 июля 2026
 Спасатели МЧС России работают на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Краснодоне. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР/MAX
Спасатели МЧС России работают на месте обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Краснодоне. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Краснодон Луганской Народной Республики произошло обрушение подъезда из-за взрыва бытового газа в двухэтажном жилом доме.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
  • Следственные органы проводят осмотр места происшествия, допросы свидетелей и необходимые экспертизы.
ЛУГАНСК, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения подъезда в городе Краснодон Луганской Народной Республики, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
Ранее ГУ МЧС России по региону сообщило о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне. Одна женщина погибла. Дом признан аварийным. Позже в пресс-службе МЧС России рассказали, что удалось спасти женщину, застрявшую под завалами после взрыва газа. Разбор завалов продолжается, там могут еще находится люди.
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"Около полуночи произошло обрушение подъезда деревянного многоквартирного дома, расположенного по улице Первоконной в городе Краснодоне. По данному факту следственным управлением Следственного комитета России по ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщила Марковская.
Она уточнила, что следователи следственного отдела по городу Свердловск и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначили необходимые экспертизы.
"Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщила Марковская.
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