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Синоптик оценила ситуацию с паводком в Свердловской области - РИА Новости, 14.07.2026
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15:47 14.07.2026
Синоптик оценила ситуацию с паводком в Свердловской области

Шепоренко: сложно подобрать аналог дождливому лету в Свердловской области

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиПаводок в Свердловской области
Паводок в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Паводок в Свердловской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко заявила, что дождливое лето в Свердловской области, спровоцировавшее паводок, является крайне редким явлением.
  • В 20 муниципальных образованиях Свердловской области в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков.
  • В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Сложно подобрать аналоги дождливому лету в Свердловской области, спровоцировавшему паводок в ряде муниципалитетов, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко на пресс-конференции.
"Ситуация уникальная достаточно, когда пытаешься найти аналог текущему периоду и аналог нынешнему лету – аналог не подбирается. Нет таких прецедентов, когда на всей территории Свердловской области был такой избыток осадков. Обычно рекорды относятся к каким-то конкретным летним периодам и местам, но вот так, чтобы сезон в целом был похож на нынешний, то нет, действительно, эта ситуация крайне редкая", – ответила Шепоренко на вопрос, уникальна ли ситуация с паводками в регионе и такими осадками.
По последним данным регионального главка МЧС, на территории региона в 20 муниципальных образованиях в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов и 1,2 тысячи приусадебных участков. В пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей.
Сильные дожди начались в Екатеринбурге и на территории Свердловской области 29 июня, из-за обильных осадков в ряде муниципалитетов начался паводок.
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Свердловская областьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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