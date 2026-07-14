Синоптик оценила ситуацию с паводком в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Сложно подобрать аналоги дождливому лету в Свердловской области, спровоцировавшему паводок в ряде муниципалитетов, заявила главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко на пресс-конференции.