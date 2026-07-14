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Депутат Госдумы считает нужным допросить Зеленского из-за смерти Грэма* - РИА Новости, 14.07.2026
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13:54 14.07.2026 (обновлено: 13:57 14.07.2026)
Депутат Госдумы считает нужным допросить Зеленского из-за смерти Грэма*

Шеремет: Зеленского стоило бы допросить в связи со смертью Линдси Грэма*

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шеремет полагает, что Владимира Зеленского стоит допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Владимира Зеленского стоило бы первым допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
"Линдси Грэм* был причастен к масштабной коррупционной деятельности и схемам, напрямую без посредников деля украденные деньги простых американских налогоплательщиков с главой киевского режима. Учитывая, что Грэм* перед своей кончиной посещал Украину, американским властям стоит провести детальное расследование и в первую очередь допросить Зеленского. Уверен, они узнают много интересного", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Грэм* неоднократно приезжал в Киев, чтобы "сверить часы со своим подельником Зеленским".
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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