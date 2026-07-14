Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Шеремет полагает, что Владимира Зеленского стоит допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма*.

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Владимира Зеленского стоило бы первым допросить в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), так как их связывали общие масштабные коррупционные схемы, полагает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Офис Грэма* 12 июля сообщал, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.

"Линдси Грэм* был причастен к масштабной коррупционной деятельности и схемам, напрямую без посредников деля украденные деньги простых американских налогоплательщиков с главой киевского режима. Учитывая, что Грэм* перед своей кончиной посещал Украину, американским властям стоит провести детальное расследование и в первую очередь допросить Зеленского. Уверен, они узнают много интересного", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, Грэм* неоднократно приезжал в Киев , чтобы "сверить часы со своим подельником Зеленским ".