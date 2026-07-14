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Шарий заявил, что полиция Испании покрывала готовивших на него покушения - РИА Новости, 14.07.2026
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23:02 14.07.2026
Шарий заявил, что полиция Испании покрывала готовивших на него покушения

Блогер Шарий заявил, что полиция Испании покрывала готовивших на него покушения

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что полиция Испании покрывала готовивших на него покушения.
  • Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской заявили о ее причастности к нападению на Анатолия Шария в Испании.
  • Шарий считает, что испанская полиция владела полной информацией о покушениях на него и допускает, что правоохранители обеспечивали логистику и прикрытие исполнителям.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил во вторник, что полиция Испании покрывала готовивших на него покушения.
Издание "Украинская правда" во вторник сообщило со ссылкой на близкие к следствию источники, что подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, заявили о ее причастности к нападению на блогера Анатолия Шария в Испании.
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"Масса вопросов к испанским силовикам, которые так долго покрывали исполнителей покушений, делая вид, что ничего не происходит… Они получили информацию о несостоявшихся убийцах после покушения и не сделали ничего", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
По словам блогера, на его жизнь было совершено как минимум три покушения. Каждый раз, когда полиция Испании получала информацию о готовящемся на него покушении, правоохранители все тщательно записывали, уточняли детали, узнавали фамилии и адреса, и после этого покушение все равно происходило.
Блогер считает, что испанская полиция владела полной информацией по всем трем покушениям, а в двух случаях точно знала фамилии тех, кто следил за блогером и кто являлся помощником исполнителя.
Он допустил, что испанские силовики не только покрывали готовивших на него покушения, но возможно обеспечивали им логистику и прикрытие. Он выразил уверенность, что убийства, ранее совершенные на территории Испании, также покрывались правоохранителями.
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"И я утверждаю то, что утверждал давно: несколько убийств, которые ранее произошли на территории Испании, были осуществлены под чутким контролем и покрывались испанскими правоохранителями", - написал блогер в своем Telegram-канале.
Шарий 6 марта 2024 года заявил, что в Испании на машину, в которой он находился с женой, напали двое с автоматическим оружием. По его словам, менее чем за неделю до этого силовики королевства получили детальную информацию о готовящемся преступлении, а после него даже нашлись свидетели, которые видели одного из соучастников.
Блогер добавил, что спецслужбы РФ после обращения к ним продвинулись в расследовании попытки покушения на него дальше по сравнению с полицией Испании.
Как заявил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах в апреле 2024 года, ГУР Минобороны Украины хотело физически устранить украинского блогера, возложив ответственность за это на Россию. По словам источника, испанские правоохранители к расследованию обстоятельств покушения на украинского блогера Анатолия Шария отнеслись откровенно формально.
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