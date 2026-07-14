В Севастополе сбили пять БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито пять БПЛА.
- По предварительным данным губернатора Михаила Развожаева, пострадавших нет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты пять БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
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