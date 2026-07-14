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В Севастополе сбили пять БПЛА ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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02:59 14.07.2026
В Севастополе сбили пять БПЛА ВСУ

Развожаев: ПВО отражает атаку на Севастополь, сбиты пять беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито пять БПЛА.
  • По предварительным данным губернатора Михаила Развожаева, пострадавших нет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбиты пять БПЛА, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито пять БПЛА в Балаклавском районе", - написал Развожаев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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