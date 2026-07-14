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Сервисы с доменом .com вновь заработали в России - РИА Новости, 14.07.2026
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12:13 14.07.2026
Сервисы с доменом .com вновь заработали в России

Ряд сервисов с доменом .com вновь стал доступен россиянам без VPN-сервисов

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд сервисов с доменом .com, включая Apple, GitHub и Google, вновь стали доступны россиянам без VPN-сервисов.
  • Эти сервисы были недоступны пользователям около часа во вторник днем.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ряд сервисов с доменом .com - Apple, GitHub и Google - вновь стали доступны россиянам без VPN-сервисов, обратило внимание РИА Новости.
Они были недоступны пользователям около часа во вторник днем. Так, при попытке входа на сайты они не открывались - ни на мобильном интернете, ни на Wi-Fi.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.
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