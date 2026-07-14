Сервисы с доменом .com вновь заработали в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ряд сервисов с доменом .com, включая Apple, GitHub и Google, вновь стали доступны россиянам без VPN-сервисов.
- Эти сервисы были недоступны пользователям около часа во вторник днем.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ряд сервисов с доменом .com - Apple, GitHub и Google - вновь стали доступны россиянам без VPN-сервисов, обратило внимание РИА Новости.
Они были недоступны пользователям около часа во вторник днем. Так, при попытке входа на сайты они не открывались - ни на мобильном интернете, ни на Wi-Fi.
РИА Новости направило запрос в Роскомнадзор.