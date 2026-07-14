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Губернатор Южной Каролины назначил сестру Грэма* на его место - РИА Новости, 14.07.2026
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00:16 14.07.2026 (обновлено: 00:51 14.07.2026)
Губернатор Южной Каролины назначил сестру Грэма* на его место

В Южной Каролине назначили Дарлин Грэм временно исполняющей обязанности сенатора

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генри Макмастер объявил о назначении Дарлин Грэм Нордон временно исполняющей обязанности сенатора США.
  • Линдси Грэм, ранее занимавший пост сенатора, скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
  • Дарлин Грэм выразила готовность завершить часть работы своего брата и поддерживать президента.
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер объявил о назначении сестры умершего сенатора Линдси Грэма* Дарлин Грэм Нордон временно исполняющей обязанности сенатора США.
"Я считаю за честь доверить его младшей сестре Дарлин Грэм продолжить и завершить начатое им дело", — сказал Макмастер по время церемонии.
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Он также сообщил, что Дарлин Грэм уже согласилась занять кресло своего брата.
"Для меня огромная честь получить возможность завершить часть его важной работы, и я обещаю усердно трудиться в течение следующих нескольких месяцев, чтобы поддерживать президента и продолжать усилия моего брата на благо граждан Южной Каролины и Соединенных Штатов", — сказала Грэм.
Губернатор Макмастер объявил о своем решении после того, как кандидатуру Грэм поддержали ключевые фигуры Республиканской партии, включая президента США Дональда Трампа, лидера большинства в сенате Джона Тьюна и сенатора от Южной Каролины Тима Скотта.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
Покойный Грэм* незадолго до кончины успел выиграть внутрипартийные праймериз к ноябрьским выборам в сенат, где его срок полномочий истекал в январе 2027 года. Сестра законодателя займет его место лишь временно: республиканцам штата теперь придется в экстренном порядке искать нового кандидата для участия в осенних выборах.
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