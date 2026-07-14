Вмешалось даже ФБР: смерть главного русофоба всколыхнула Америку

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Татьяна Мишина. Кончина сенатора Линдси Грэма* привела к большому скандалу в американском истеблишменте. Все спорят о причинах столь внезапной смерти. Подключились даже спецслужбы. О том, что происходит в Вашингтоне, — в материале РИА Новости.

"Это ничего не объясняет"

Согласно записям полицейских радиопереговоров, полученным NBC News, около 20:30 по местному времени экстренные службы отреагировали на вызов в связи с остановкой сердца из дома Грэма* на Капитолийском холме. Парамедики проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти 71-летнего сенатора не удалось.

Спустя почти сутки представители политика уточнили причину смерти: расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания. Но нужно еще дождаться результатов токсикологических и микроскопических исследований.

Узнав о случившемся, Дональд Трамп написал в соцсетях, что разговаривал с Грэмом* по телефону за несколько часов до этого. Сенатор "звучал немного устало, но отлично", отметил президент. Позже в интервью NBC хозяин Белого дома назвал произошедшее "быстрым финалом" и добавил, что "возможно, это не самый плохой способ умереть".

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре © AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре

Конспирологические версии появились практически сразу. Правая активистка Лора Лумер предположила, что сенатора могли отравить Россия или Иран.

Ведущий популярного подкаста Клинт Рассел указал на недавнее посещение Грэмом* украинского завода беспилотников. "Он его осматривал вчера. Россия разбомбила этот объект сегодня. А вечером нам сообщают, что Грэм* "скоропостижно скончался", — написал он в соцсети.

"Остановка сердца" — этого недостаточно. Это лишь говорит нам, как закончилась его жизнь. Но почему именно сердце остановилось?" — подлила масла в огонь дочь бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс.

А директор ФБР Кэш Патель сообщил, что местным властям оказывают содействие, предоставлены необходимые ресурсы. Такая формулировка, сама по себе не свидетельствующая о криминальном характере произошедшего, дала дополнительный повод для спекуляций — обычно ФБР в подобные ситуации не вмешивается.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Глава ФБР Кэш Патель © AP Photo / J. Scott Applewhite Глава ФБР Кэш Патель

Впрочем, прозвучали и призывы к сдержанности. В частности, влиятельный консервативный обозреватель Дастин Грейдж напомнил, что у Грэма* давно были проблемы с давлением, а его отец умер от остановки сердца в 69 лет.

В Кремле от комментариев воздержались. А первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал версию об отравлении "полным бредом" и "чушью".

Второй после Маккейна

Линдси Олин Грэм* родился 9 июля 1955 года в городке Сентрал с населением пять тысяч человек, штат Южная Каролина. Родители держали ресторан и бильярдную. Будущий сенатор стал первым в семье, получившим высшее образование. Затем — 33 года службы в ВВС США, из них более шести лет в качестве юриста. В отставку из армейского резерва он вышел в 2015-м в звании полковника.

В палату представителей попал в 1995-м, в сенат — в 2003-м. Быстро заработал репутацию ястреба — политика, выступающего за активное вмешательство США в дела других государств.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Американский сенатор Линдси Грэм* © AP Photo / J. Scott Applewhite Американский сенатор Линдси Грэм*

Ключевую роль в формировании его мировоззрения сыграла дружба с Джоном Маккейном — ветераном Вьетнама и одним из столпов республиканского истеблишмента. Маккейн стал для Грэма* ментором, и, как писал политический обозреватель The New York Times Роберт Дрейпер, "взгляды протеже по вопросам внешней политики были неотличимы от взглядов его наставника". После смерти Маккейна в 2018-м Грэм* фактически занял его нишу — главного сенатского русофоба.

Отношения с нынешним президентом складывались непросто. В 2015-м Грэм* называл Трампа непригодным для должности и собирался конкурировать с ним на праймериз. Тот в ответ зачитал на предвыборном митинге номер его телефона. Но после победы Трампа маятник качнулся: Грэм* превратился в одного из ближайших союзников главы государства в конгрессе.

Многолетний курс против Москвы

Уже после войны 2008 года с Грузией Грэм* называл Россию "угрозой для всех молодых демократий". В 2013-м требовал бойкотировать Олимпиаду в Сочи из-за предоставления убежища Эдварду Сноудену.

© Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в медиабанк Сенаторы США во время посещения совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси © Sputnik / Александр Имедашвили Перейти в медиабанк Сенаторы США во время посещения совместного центра тренировок и оценок Грузия — НАТО на территории военной базы в Крцаниси близ Тбилиси. Архивное фото

После 2014-го антироссийская активность сенатора приобрела системный характер. Он настаивал на заморозке активов "ответственных за вторжение", приостановке участия Москвы в "Большой восьмерке" и "Двадцатке", обвинял администрацию Обамы в предательстве Киева. В декабре 2016-го лично посетил линию соприкосновения в Донбассе, пообщался с украинскими военными и пообещал им поддержку.

В 2018-м стал соавтором законопроекта об ужесточении давления на Россию, который получил в СМИ название "санкции из ада". В 2022-м подписал парламентскую резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма (администрация президента Джо Байдена ее заблокировала). В марте того же года в эфире Fox призвал убить российского президента — это раскритиковали и республиканцы, и демократы. Москва внесла его в реестр террористов и экстремистов, МВД выдало ордер на его арест.

Санкции как последнее дело

За несколько дней до смерти Грэм* посетил Киев — в десятый раз с 2022-го. На совместной пресс-конференции с Зеленским он объявил, что согласовал с Белым домом новую версию санкционного законопроекта, направленного против покупателей российских энергоносителей. По данным Financial Times, этот документ давал бы президенту полномочия вводить жесткие ограничения против любых государств, продолжающих вести бизнес с Москвой.

© Фото : Офис президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве © Фото : Офис президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм* во время встречи в Киеве

Десятого июля — за день до кончины — Грэм* вместе с группой сенаторов-республиканцев и демократов (Роджер Уикер, Ричард Блументаль, Джинн Шахин) сообщил о согласовании законопроекта с администрацией Трампа. Утром 12 июля он собирался поделиться подробностями в эфире NBC.

По данным Axios, в последнем разговоре, вечером 11 июля, сенатор пожаловался собеседнику на плохое самочувствие. На совет немедленно обратиться к врачу ответил, что сделает это утром, после эфира. А затем добавил: "Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно ввести санкции против России, уладить ситуацию с Ираном и нормализовать израильско-саудовские отношения".

Через несколько часов его не стало. Законопроект о санкциях лишился главного лоббиста, но у этого документа 85 соавторов в сенате, и уже в воскресенье ключевые переговорщики Блументаль, Шахин и Уикер призвали коллег одобрить его. Их поддерживает целая обойма республиканских ястребов: Том Коттон, Джони Эрнст, Джон Корнин, Лиза Мурковски.

© AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США © AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США

Однако, как напоминает американист Малек Дудаков, сам по себе билль — даже при живом Грэме* — так и не удавалось принять. "Он слишком радикален. Пришлось бы делать огромное количество исключений для разных категорий товаров. Соратники попытаются его протащить, но не факт, что у них получится", — отмечает он.

Что изменится

Со смертью Грэма* закрылась и последняя страница истории "Трех амигос" — так в Вашингтоне называли троицу сенаторов: республиканца Джона Маккейна (умер в 2018-м), демократа Джо Либермана (умер в 2024-м) и самого Грэма*.

"Маккейн, Либерман и Грэм* представляли собой банду ястребов, которая неизменно продвигала милитаристскую повестку на уровне конгресса, — подчеркивает Дудаков. — Потенциального сменщика этих персонажей на текущий момент не наблюдается. Понятно, что ястребов в конгрессе хватает — тот же Роджер Уикер, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам. Но это не те экстравагантные скандалисты, какими были Маккейн или Грэм*. Они всегда озвучивали радикальные, провокационные идеи, чтобы сдвигать дискурс в свою сторону. Вряд ли мы увидим что-то подобное в ближайшее время".

К тому же сам ястребиный тон, по словам эксперта, становится все менее популярен в американском обществе, особенно на фоне усталости от войны в Иране. Правда, изменится ли из-за этого политика Вашингтона в целом — большой вопрос.