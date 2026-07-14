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В Свердловской области семья из трех человек задохнулась в погребе - РИА Новости, 14.07.2026
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14:26 14.07.2026
В Свердловской области семья из трех человек задохнулась в погребе

Семья из трех человек задохнулась в погребе в свердловском поселке Буланаш

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Буланаш Свердловской области семья из трех человек задохнулась в погребе.
  • Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
  • По предварительной версии, смерть наступила из-за нехватки кислорода в погребе, где была превышена концентрация вредных веществ.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Семья из трех человек задохнулась в погребе в поселке Буланаш Свердловской области, сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Александр Шульга.
По его данным, по факту гибели трех человек, супругов 56 и 57 лет и их 35-летней дочери, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"По имеющейся версии, смерть указанных граждан наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда самостоятельно спустились пострадавшие", – сказал Шульга.
Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным, признаков криминальной смерти не установлено, и с большой долей вероятности это фатальное стечение обстоятельств.
"Дело в том, что поселок Буланаш расположен в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов. Учитывая, что в настоящее время долго идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Неслучайно в былые времена люди, прежде чем спуститься в подпол или овощную яму, сначала зажигали свечу и ставили ее в ведро. Если пламя гасло, это означало, что помещение необходимо тщательно проветрить и только потом опускаться вниз", – рассказал Горелых.
Он уточнил, что семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и намеревалась их убрать на хранение в подпол. По его информации, специалисты газовой службы, выезжавшие на место происшествия, установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ.
"В трагическом случае, о котором идет речь, первой спустилась в погреб дочь хозяев жилища, следом за ней отправилась ее мать. Владелец дома спустя непродолжительное время, увидев, что с близкими что-то не то, отправился им на помощь. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал", – заключил Горелых.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхАлександр ШульгаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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