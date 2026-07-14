Рейтинг@Mail.ru
СБУ везла дроны для атаки на ВПК в Подмосковье через Польшу, сообщили в ФСБ - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 14.07.2026
СБУ везла дроны для атаки на ВПК в Подмосковье через Польшу, сообщили в ФСБ

ФСБ: СБУ везла дроны для атаки на ВПК в Подмосковье через Словакию и Польшу

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • По данным ФСБ, беспилотники для атаки везли через Словакию и Польшу при содействии спецслужб европейских государств.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванной атаки на подмосковное оборонное предприятие Служба безопасности Украины (ФСБ) везла через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы.
"Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) – г. Седльце (Республика Польша) – г. Брест (Республика Беларусь) – Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств", - говорится в сообщении.
Кадры задержания россиянки, готовившей теракт по указке Киева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
ФСБ предотвратила беспрецедентную по масштабам серию терактов
9 июля, 08:47
 
Московская область (Подмосковье)СловакияПольшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала