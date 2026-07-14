СБУ везла дроны для атаки на ВПК в Подмосковье через Польшу, сообщили в ФСБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила, что сорвала задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- По данным ФСБ, беспилотники для атаки везли через Словакию и Польшу при содействии спецслужб европейских государств.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Беспилотники для сорванной атаки на подмосковное оборонное предприятие Служба безопасности Украины (ФСБ) везла через Словакию и Польшу при помощи спецслужб стран Европы, сообщила ФСБ.
"Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) – г. Седльце (Республика Польша) – г. Брест (Республика Беларусь) – Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств", - говорится в сообщении.