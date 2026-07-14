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СБУ привлекла детей к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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08:49 14.07.2026
СБУ привлекла детей к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье

СБУ привлекла детей 13-16 лет к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СБУ привлекла детей 13–16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами.
  • ФСБ сорвала удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • Исполнитель сорванной атаки задержан и дает признательные показания.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла детей 13-16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами, которыми хотела ударить по подмосковному предприятию ВПК, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
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"Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами", - говорится в сообщении.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все БПЛА были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит.
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