СБУ привлекла детей к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье

"Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами", - говорится в сообщении.

Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все БПЛА были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит.