СБУ привлекла детей к попытке удара по предприятию ВПК в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СБУ привлекла детей 13–16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами.
- ФСБ сорвала удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Исполнитель сорванной атаки задержан и дает признательные показания.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла детей 13-16 лет к активации сим-карт для управления FPV-дронами, которыми хотела ударить по подмосковному предприятию ВПК, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный СБУ удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
"Обращает на себя внимание факт привлечения СБУ несовершеннолетних детей от 13 до 16 лет к выполнению отдельных поручений, в частности активации незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами", - говорится в сообщении.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все БПЛА были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности, сопровождавшего проведение операции по срыву этой попытки атаки, безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит.