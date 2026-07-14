СМИ: сбор США на проход грузов через Ормузский пролив повысит цену нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белый дом планирует ввести сбор в 20% на проход грузов через Ормузский пролив.
- По оценке эксперта Энди Липова, это может привести к удорожанию нефти примерно на 16 долларов за баррель.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Введение Белым домом сбора в 20% на проход грузов через Ормузский пролив может повысить стоимость барреля нефти на 16 долларов, передает телеканал CNBC, ссылаясь на оценку руководителя консалтингового агентства Энди Липова.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Он также добавил, что Штаты намерены взимать сбор в 20% со всех перевозимых грузов за обеспечение безопасности в Ормузе.
"Предложенный Трампом сбор… фактически приведет к удорожанию нефти, транспортируемой через пролив, примерно на 16 долларов за баррель", - приводит телеканал оценку эксперта.
В материале отмечается, что планы США по введению сбора провоцируют и опасения перебоев поставок.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Тем не менее в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам американского лидера Дональда Трампа, это стало реакцией на якобы действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. МИД Ирана страны назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей.