Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.
- Законодатели США опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.
Американские законодатели во вторник опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.
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"Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа", - сказал Блюменталь журналистам.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.