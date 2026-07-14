США примут санкции против России до августа, утверждают в сенате

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.

Законодатели США опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.

Американские законодатели во вторник опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.

« "Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа", - сказал Блюменталь журналистам.

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.

Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.