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США примут санкции против России до августа, утверждают в сенате - РИА Новости, 14.07.2026
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23:38 14.07.2026
США примут санкции против России до августа, утверждают в сенате

Сенатор Блюменталь заявил, что новые санкции против РФ будут приняты до августа

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.
  • Законодатели США опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Высокопоставленный американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь утверждает, что законопроект о новых санкциях против РФ может быть принят до августа.
Американские законодатели во вторник опубликовали обновленную версию законопроекта, предусматривающую введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа.
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"Белый дом действительно поддерживает законопроект, и я полагаю, что он может быть принят до августа", - сказал Блюменталь журналистам.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
Президент РФ Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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