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В Кремле отреагировали на введение санкций против мессенджера "Макс" - РИА Новости, 14.07.2026
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12:42 14.07.2026 (обновлено: 12:57 14.07.2026)
В Кремле отреагировали на введение санкций против мессенджера "Макс"

В Кремле назвали введение санкций против мессенджера "Макс" недемократичным

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС ввел санкции против российской компании VK и компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
  • Дмитрий Песков заявил, что введением санкций против мессенджера "Макс" европейцы проявляют недемократичный подход.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейцы введением санкций против мессенджера "Макс" проявляют недемократичный подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
"Здесь европейцы проявляют, собственно, скажем так, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие", - сказал Песков журналистам, комментируя введенные санкции.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В Кремле убеждены, что мессенджер "Макс" продолжит успешно развиваться
Вчера, 12:44
 
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