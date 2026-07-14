В Кремле отреагировали на введение санкций против мессенджера "Макс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС ввел санкции против российской компании VK и компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
- Дмитрий Песков заявил, что введением санкций против мессенджера "Макс" европейцы проявляют недемократичный подход.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европейцы введением санкций против мессенджера "Макс" проявляют недемократичный подход, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
"Здесь европейцы проявляют, собственно, скажем так, свой не демократичный, а скорее репрессивный подход. Мы убеждены, что наш мессенджер, несмотря на все санкции, продолжит свое достаточно бурное и успешное развитие", - сказал Песков журналистам, комментируя введенные санкции.