Самолеты ДРЛО НАТО второй день кружат над Рижским заливом в Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива.

Один из самолетов ДРЛО НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии, пролетел через воздушное пространство Польши и Литвы и начал кружить к западу от Риги.

Самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе и на 16:08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

В понедельник другой самолет ДРЛО НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS был обнаружен летящим по тому же маршруту вокруг аэропорта Юрмала . Тогда самолет североатлантического альянса прилетел в воздушное пространство Латвии из международного аэропорта Шауляй в Литве.

Во вторник самолет НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии. После взлета он отправился на север ФРГ, где повернул на восток и, пролетев через воздушное пространство Польши, повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области, пролетел через Литву и начал кружить к западу от Риги.

Еще один самолет ДРЛО НАТО на 16.25 мск летал над побережьем Эстонии и акваторией Рижского залива. Этот Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта Шауляй и, перелетев через воздушное пространство Латвии, начал кружить возле эстонского аэропорта Пярну на западе страны на высоте более 9,4 километра.

В то же время самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе. Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии, и на 16.08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.