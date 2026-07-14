Самолеты ДРЛО НАТО второй день кружат над Рижским заливом в Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива.
- Один из самолетов ДРЛО НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии, пролетел через воздушное пространство Польши и Литвы и начал кружить к западу от Риги.
- Самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе и на 16:08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Во вторник самолет НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии. После взлета он отправился на север ФРГ, где повернул на восток и, пролетев через воздушное пространство Польши, повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области, пролетел через Литву и начал кружить к западу от Риги.
Еще один самолет ДРЛО НАТО на 16.25 мск летал над побережьем Эстонии и акваторией Рижского залива. Этот Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта Шауляй и, перелетев через воздушное пространство Латвии, начал кружить возле эстонского аэропорта Пярну на западе страны на высоте более 9,4 километра.
В то же время самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе. Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии, и на 16.08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.