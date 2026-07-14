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Самолеты ДРЛО НАТО второй день кружат над Рижским заливом в Латвии - РИА Новости, 14.07.2026
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18:17 14.07.2026 (обновлено: 21:18 14.07.2026)
Самолеты ДРЛО НАТО второй день кружат над Рижским заливом в Латвии

РИА Новости: самолеты ДРЛО НАТО второй день подряд летают к западу от Риги

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelСамолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива.
  • Один из самолетов ДРЛО НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии, пролетел через воздушное пространство Польши и Литвы и начал кружить к западу от Риги.
  • Самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе и на 16:08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS второй день подряд летают по кругу в латвийском воздушном пространстве к западу от Риги, в том числе над акваторией Рижского залива, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
В понедельник другой самолет ДРЛО НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS был обнаружен летящим по тому же маршруту вокруг аэропорта Юрмала. Тогда самолет североатлантического альянса прилетел в воздушное пространство Латвии из международного аэропорта Шауляй в Литве.
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Во вторник самолет НАТО вылетел из Гайленкирхена на западе Германии. После взлета он отправился на север ФРГ, где повернул на восток и, пролетев через воздушное пространство Польши, повернул на север у аэропорта Сувалки рядом с границей Калининградской области, пролетел через Литву и начал кружить к западу от Риги.
Еще один самолет ДРЛО НАТО на 16.25 мск летал над побережьем Эстонии и акваторией Рижского залива. Этот Boeing E-3A Sentry вылетел из аэропорта Шауляй и, перелетев через воздушное пространство Латвии, начал кружить возле эстонского аэропорта Пярну на западе страны на высоте более 9,4 километра.
В то же время самолет-разведчик США Bombardier Challenger 650 Artemis II, ранее замеченный во время патрульного облета над акваторией Черного моря южнее Крыма, все еще находится в воздухе. Согласно изученным данным, Bombardier Challenger вылетел из города Констанца в Румынии, и на 16.08 мск находился к югу от Феодосии возле турецкого аэропорта Синоп.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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