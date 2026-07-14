Самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет

Самолет в рамках первого полета пролетел по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы "Танго" отработали штатно, полет прошел в полном соответствии с заданием, подчеркнули в S7.

Первому полету предшествовал комплекс испытаний, в ходе которых проверялась работа экспериментального образца двигателя в составе самолета. Так, его запускали и проверяли на всех режимах, измеряли время запуска и скорость набора оборотов, рассказали в компании. После успешного завершения всех этапов самолет был признан готовым к первому полету.