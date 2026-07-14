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Самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет - РИА Новости, 14.07.2026
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12:00 14.07.2026 (обновлено: 15:19 14.07.2026)
Самолет "Танго" с российским двигателем совершил первый полет

Легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет

© РИА Новости / Пресс-служба S7 Group | Перейти в медиабанкСамолет "Танго" с отечественным двигателем АПД-520 "Лидер" совершил первый полет
Самолет Танго с отечественным двигателем АПД-520 Лидер совершил первый полет - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба S7 Group
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Самолет "Танго" с отечественным двигателем АПД-520 "Лидер" совершил первый полет
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем АПД-520 «Лидер» совершил первый полет.
  • За штурвалом находился летчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ «СибНИА им. С. А. Чаплыгина» Владимир Барсук.
  • Самолет успешно приземлился на аэродроме вылета после того, как пролетел по кругу, все системы отработали штатно.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Легкомоторный самолет "Танго" с российским двигателем АПД-520 "Лидер" совершил первый полет, сообщил разработчик самолета S7 Group.
"Компания Spectra Aircraft (входит в S7 Group) провела первый полет легкомоторного самолета "Танго", оснащенного экспериментальным образцом отечественного поршневого двигателя АПД-520 "Лидер". За штурвалом находился летчик-испытатель 1 класса, директор ФАУ "СибНИА им. С.А. Чаплыгина" Владимир Барсук", - говорится в сообщении.
Самолет в рамках первого полета пролетел по кругу и успешно приземлился на аэродроме вылета. Все системы "Танго" отработали штатно, полет прошел в полном соответствии с заданием, подчеркнули в S7.
Первому полету предшествовал комплекс испытаний, в ходе которых проверялась работа экспериментального образца двигателя в составе самолета. Так, его запускали и проверяли на всех режимах, измеряли время запуска и скорость набора оборотов, рассказали в компании. После успешного завершения всех этапов самолет был признан готовым к первому полету.
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