Краткий пересказ от РИА ИИ Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС угрозой для Штатов и других суверенных государств.

Он заявил о начале дипломатической кампании, частью которой станет его расформирование.

Союзников он призвал объединиться с Вашингтоном в кампании по ликвидации этого органа.

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США начинают дипломатическую кампанию против глобализма, частью которой станет планомерное расформирование Международного уголовного суда, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале США начинают дипломатическую кампанию против глобализма, частью которой станет планомерное расформирование Международного уголовного суда, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack

"Это только начало. Используя все инструменты, находящиеся в распоряжении нашего правительства, и работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы сможем найти общее дело, мы ликвидируем МУС , если потребуется, по кирпичику", — написал он.

Он подчеркнул, что Штаты считают этот орган угрозой для суверенных государств, поскольку его контролирует сеть "левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств третьего мира". По его словам, они пытаются узурпировать власть, ставя себя выше конституции США и американской судебной системы.

Союзников Рубио призвал не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании.

Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, Россия в их числе. В Кремле заявляли, что любые решения этого органа ничтожны с точки зрения права.