Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС угрозой для Штатов и других суверенных государств.
- Он заявил о начале дипломатической кампании, частью которой станет его расформирование.
- Союзников он призвал объединиться с Вашингтоном в кампании по ликвидации этого органа.
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США начинают дипломатическую кампанию против глобализма, частью которой станет планомерное расформирование Международного уголовного суда, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack.
"Это только начало. Используя все инструменты, находящиеся в распоряжении нашего правительства, и работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы сможем найти общее дело, мы ликвидируем МУС, если потребуется, по кирпичику", — написал он.
Он подчеркнул, что Штаты считают этот орган угрозой для суверенных государств, поскольку его контролирует сеть "левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств третьего мира". По его словам, они пытаются узурпировать власть, ставя себя выше конституции США и американской судебной системы.
Союзников Рубио призвал не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании.
Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, Россия в их числе. В Кремле заявляли, что любые решения этого органа ничтожны с точки зрения права.
В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов.