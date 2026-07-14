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Рубио заявил о намерении расформировать Международный уголовный суд - РИА Новости, 14.07.2026
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17:44 14.07.2026 (обновлено: 18:21 14.07.2026)
Рубио заявил о намерении расформировать Международный уголовный суд

Рубио: США намерены расформировать МУС из-за угрозы суверенитету

© AP Photo / Eric LeeГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Eric Lee
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио назвал МУС угрозой для Штатов и других суверенных государств.
  • Он заявил о начале дипломатической кампании, частью которой станет его расформирование.
  • Союзников он призвал объединиться с Вашингтоном в кампании по ликвидации этого органа.
ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США начинают дипломатическую кампанию против глобализма, частью которой станет планомерное расформирование Международного уголовного суда, заявил госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack.
"Это только начало. Используя все инструменты, находящиеся в распоряжении нашего правительства, и работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы сможем найти общее дело, мы ликвидируем МУС, если потребуется, по кирпичику", — написал он.
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Он подчеркнул, что Штаты считают этот орган угрозой для суверенных государств, поскольку его контролирует сеть "левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств третьего мира". По его словам, они пытаются узурпировать власть, ставя себя выше конституции США и американской судебной системы.
Союзников Рубио призвал не оставаться в стороне и объединить усилия в этой кампании.
Юрисдикцию Международного уголовного суда не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли, Россия в их числе. В Кремле заявляли, что любые решения этого органа ничтожны с точки зрения права.
В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Москве вменяют, в частности, "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов.
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В миреСШАМарко РубиоМеждународный уголовный судГосударственный департамент США
 
 
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