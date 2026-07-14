В России проработают внедрение принципов здорового питания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские власти планируют внедрить принципы здорового питания в рамках новой модели охраны здоровья граждан.
- Планируется разработать рекомендации по коррекции рационов и внедрить индивидуализированное питание, в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кабмин разработал план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения в России до 2030 года. Одна из целей - борьба с факторами риска неинфекционных болезней, включая повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание ("питание 3.0"), в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.
Ответственными назначены Роспотребнадзор, Минздрав России, Минобрнауки России и исполнительные органы субъектов РФ. Срок реализации - 2027 год.