В России проработают внедрение принципов здорового питания

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские власти проработают внедрение принципов здорового питания населения в рамках формирования новой модели охраны здоровья граждан, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно документу, в России хотят разработать рекомендации по коррекции рационов питания граждан и внедрить индивидуализированное питание ("питание 3.0"), в том числе за счет развития нутригенетики и биохимии питания.