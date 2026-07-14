Россия довела до ЕС свою позицию по мирному использованию киберпространства

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"Российская Федерация последовательно выступает за мирное использование киберпространства в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН, и положениями соответствующих резолюций Генассамблеи ООН о международной информационной безопасности. .. Довели российскую позицию до сведения есовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года", - указывается в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.