Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представительство РФ при ЕС 14 июля довело до внешнеполитической службы союза позицию Москвы по мирному использованию киберпространства.
- Россия последовательно выступает за мирное использование киберпространства в соответствии с нормами международного права.
- Россия была инициатором разработки Конвенции ООН против киберпреступности и продолжает участвовать в работе международных форматов ООН по борьбе с киберпреступностью.
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Представительство РФ при ЕС 14 июля довело до внешнеполитической службы союза позицию Москвы по мирному использованию киберпространства, говорится в комментарии постпредства РФ при ЕС после принятия Евросоюзом санкций против связанных с Россией лиц и организаций за так называемую "кибердеятельность".
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"Российская Федерация последовательно выступает за мирное использование киберпространства в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, закрепленными в Уставе ООН, и положениями соответствующих резолюций Генассамблеи ООН о международной информационной безопасности. .. Довели российскую позицию до сведения есовской стороны в ходе встречи в Европейской внешнеполитической службе 14 июля 2026 года", - указывается в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В комментарии также отмечается, что Россия была инициатором разработки Конвенции ООН против киберпреступности, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года и открытой для подписания в Ханое в октябре 2025 года. Кроме того, Москва продолжает участвовать в работе международных форматов ООН, посвященных борьбе с киберпреступностью и выработке правил ответственного поведения государств в информационном пространстве.
Накануне Совет ЕС ввел крупнейший пакет санкций в рамках европейского режима киберограничений, включив в санкционные списки ряд физических лиц и организаций, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к вредоносной деятельности в киберпространстве. Российская сторона отвергает подобные обвинения как необоснованные.