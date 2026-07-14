Россия сожалеет о конфронтационной линии Вены, заявил посол Грозов

ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. РФ сожалеет, что официальная Вена проводит евросолидарную и конфронтационную линию против Москвы, заявил посол России в Вене Андрей Грозов.

Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. В ведомстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. Там отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.