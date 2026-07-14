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Россия сожалеет о конфронтационной линии Вены, заявил посол Грозов - РИА Новости, 14.07.2026
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21:41 14.07.2026
Россия сожалеет о конфронтационной линии Вены, заявил посол Грозов

Посол России в Австрии Грозов сожалеет, что Вена проводит антироссийскую линию

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Вене Андрей Грозов выразил сожаление по поводу евросолидарной и конфронтационной линии Австрии против Москвы.
  • Австрийский МИД пригласил посла России на беседу из-за заявления ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против стран-членов Евросоюза.
ВЕНА, 14 июл - РИА Новости. РФ сожалеет, что официальная Вена проводит евросолидарную и конфронтационную линию против Москвы, заявил посол России в Вене Андрей Грозов.
Уточняется, что во вторник посла России пригласили на беседу в МИД Австрии. В ведомстве сослались на заявление Верховного представителя ЕС с осуждением якобы совершаемых российской стороной кибератак против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов Евросоюза. Там отметили неприемлемость подобных вредоносных акций, затрагивающих, по их словам, и Вену.
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"(Посол России - ред.) выразил сожаление проводимой официальной Веной евросолидарной, конфронтационной линией в отношении Москвы", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте посольства РФ в Telegram.

Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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13 июля, 12:45
 
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