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Захарова рассказала, как в России относятся к западной культуре - РИА Новости, 14.07.2026
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Культура
 
15:53 14.07.2026
Захарова рассказала, как в России относятся к западной культуре

Захарова: Россия является хранилищем в том числе и западной культуры

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия является хранилищем западной культуры.
  • Мария Захарова подчеркнула, что в России бережно относятся ко всему культурному достоянию, не разделяя деятелей культуры на "отменяемых и отмененных".
  • Дипломат отметила, что культуру опасно сводить только к тому коду, который можно транслировать целевой аудитории.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия является хранилищем в том числе и западной культуры, бережно относясь к ней, не разделяя культурных деятелей на "отменяемых и отмененных", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова во вторник принимает участие в совете по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы. Там идет обсуждение сохранения культурного кода и развития креативных индустрий России.
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"По сути мы (Россия - ред.) являемся хранилищем и их (западной - ред.) культуры тоже, бережно относясь к достоянию всего того, что они сделали в своих странах и в нашей стране, передавая это будущим поколениям без деления на отменяемых и отмененных, на наших и не наших - это общее, это для всех, это и есть цивилизация", - сказала представитель ведомства.
Культуру очень опасно сводить только к тому коду, который можно транслировать целевой аудитории, подчеркнула дипломат.
"Это дорога в никуда. Этой дорогой пошли западники, безусловно, ставка сыграла на моментальном, краткосрочном треке. К чему это их привело, вы видите сейчас", - добавила Захарова.
При этом, бережно относясь к всемирной культуре, мы не должны отказываться от своего, уничтожать в себе свое, отметила дипломат.
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