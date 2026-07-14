Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия является хранилищем западной культуры.

Мария Захарова подчеркнула, что в России бережно относятся ко всему культурному достоянию, не разделяя деятелей культуры на "отменяемых и отмененных".

Дипломат отметила, что культуру опасно сводить только к тому коду, который можно транслировать целевой аудитории.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия является хранилищем в том числе и западной культуры, бережно относясь к ней, не разделяя культурных деятелей на "отменяемых и отмененных", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова во вторник принимает участие в совете по культуре и креативным индустриям при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы . Там идет обсуждение сохранения культурного кода и развития креативных индустрий России.

"По сути мы (Россия - ред.) являемся хранилищем и их (западной - ред.) культуры тоже, бережно относясь к достоянию всего того, что они сделали в своих странах и в нашей стране, передавая это будущим поколениям без деления на отменяемых и отмененных, на наших и не наших - это общее, это для всех, это и есть цивилизация", - сказала представитель ведомства.

Культуру очень опасно сводить только к тому коду, который можно транслировать целевой аудитории, подчеркнула дипломат.

"Это дорога в никуда. Этой дорогой пошли западники, безусловно, ставка сыграла на моментальном, краткосрочном треке. К чему это их привело, вы видите сейчас", - добавила Захарова.