Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации продукции «Ретатрутид».

Продукция «Ретатрутид» не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.

Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия срочных мер по изъятию продукции из обращения.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресечена незаконная реализация продукции "Ретатрутид", которая позиционируется как средство "для похудения" и "жиросжигания", сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.

"Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными… нахождение его в обороте создает угрозу для здоровья потребителей", - подчеркнули в ведомстве.