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Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения - РИА Новости, 14.07.2026
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10:45 14.07.2026
Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

В России пресекли незаконную реализацию средства для похудения "Ретатрутид"

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации продукции «Ретатрутид».
  • Продукция «Ретатрутид» не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.
  • Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия срочных мер по изъятию продукции из обращения.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресечена незаконная реализация продукции "Ретатрутид", которая позиционируется как средство "для похудения" и "жиросжигания", сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.
"Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными… нахождение его в обороте создает угрозу для здоровья потребителей", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в целях предотвращения распространения небезопасного товара Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия участниками рынка срочных мер по изъятию продукции из обращения.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)
 
 
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