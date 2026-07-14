Роспотребнадзор пресек незаконную продажу средства для похудения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации продукции «Ретатрутид».
- Продукция «Ретатрутид» не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.
- Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли о необходимости принятия срочных мер по изъятию продукции из обращения.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресечена незаконная реализация продукции "Ретатрутид", которая позиционируется как средство "для похудения" и "жиросжигания", сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор принял меры по пресечению незаконной реализации через маркетплейсы и интернет-магазины продукции Retatrutide (Ретатрутид), которая позиционируется как косметическое средство для ухода за кожей с назначением "для похудения" и "жиросжигатель", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что товар не имеет подтвержденных данных о безопасности и не может быть легально идентифицирована как косметическая или пищевая продукция.
"Ведомство инициировало процедуру признания деклараций о соответствии на данный товар недействительными… нахождение его в обороте создает угрозу для здоровья потребителей", - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в целях предотвращения распространения небезопасного товара Роспотребнадзор направил официальное письмо в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) о необходимости принятия участниками рынка срочных мер по изъятию продукции из обращения.