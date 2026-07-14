Запрещать латиницу на дорожных знаках не планируют, заявил Росстандарт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России с 1 марта текущего года действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке.
- Исключать дорожные знаки с использованием латиницы в России не планируется, несмотря на новый закон.
- Вопрос об исключении надписей латиницей на дорожных знаках может быть рассмотрен только при участии Минтранса России и МВД.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, такие как Stop, WC, Danger, P (парковка) и Customs в России не планируется, несмотря на закон о кириллице, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
С 1 марта текущего года в России действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова при этом не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
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Россия исполняет Конвенцию о дорожных знаках и сигналах и дополняющее ее Европейское соглашение, которые заложили международные стандарты и единообразие дорожных знаков, напомнили в Росстандарте.
"Исключение надписей латиницей на дорожных знаках …, не планируется", - отметили в там.
Если же такой вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Минтранса России и МВД, указали в Росстандарте.
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