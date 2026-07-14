В России в 2026 году больше не будет длинных выходных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России последние трехдневные выходные в 2026 году прошли с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.
- До конца 2026 года длинных выходных не ожидается, а День народного единства придется на среду, 4 ноября.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Последние трехдневные выходные в 2026 году прошли в России с 12 по 14 июня, когда в стране отмечали День России, больше длинных выходных в этом году не ожидается, сообщил РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.
Он пояснил, что День народного единства 4 ноября в этом году приходится на среду, в связи с чем россиян ждет один выходной в середине рабочей недели без трехдневного отдыха.
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