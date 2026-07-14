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Создателя украинского сайта "Миротворец" объявили в розыск в России - РИА Новости, 14.07.2026
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01:41 14.07.2026 (обновлено: 13:34 14.07.2026)
Создателя украинского сайта "Миротворец" объявили в розыск в России

РИА Новости: создателя сайта "Миротворец" Туку объявили в розыск в России

CC BY-SA 4.0 / ReAl / Георгий Тука — создатель сайта и руководитель размещения личных данных первых 7500 человек (cropped)Cоздатель сайта "Миротворец" Георгий Тука*
Cоздатель сайта Миротворец Георгий Тука* - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
CC BY-SA 4.0 / ReAl / Георгий Тука — создатель сайта и руководитель размещения личных данных первых 7500 человек (cropped)
Cоздатель сайта "Миротворец" Георгий Тука*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука* объявлен в розыск в России.
  • Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями с личными данными журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука* объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Георгий Тука* объявлен в розыск", — сказал собеседник агентства.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку* в перечень террористов.​
* Включен Росфинмониторингом в список террористов.
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Российского режиссера Звягинцева внесли в базу "Миротворца"
23 июня, 08:54
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГеоргий ТукаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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