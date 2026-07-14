Создателя украинского сайта "Миротворец" объявили в розыск в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука* объявлен в розыск в России.
- Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями с личными данными журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Создатель сайта "Миротворец" Георгий Тука* объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Георгий Тука* объявлен в розыск", — сказал собеседник агентства.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
В феврале 2026 года Росфинмониторинг включил Туку* в перечень террористов.
* Включен Росфинмониторингом в список террористов.