"Роскосмос" и НАСА начнут координировать спутниковые группировки

Краткий пересказ от РИА ИИ "Роскосмос" и НАСА начнут координацию своих спутниковых группировок во избежание столкновений.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в российской группировке сотни аппаратов, а в американской — тысячи.

БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА начнут координацию своих спутниковых группировок во избежание столкновений, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.

"Коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками", - сказал Баканов на пресс-конференции после пристыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции.

Он уточнил, что в российской группировке сотни аппаратов, а в американской - тысячи.

"Возникают риски столкновений и этого допустить нельзя, поэтому мы будем очень плотно в этом направлении между "Роскосмосом" и НАСА взаимодействовать", - добавил Баканов.