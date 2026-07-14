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"Роскосмос" и НАСА начнут координировать спутниковые группировки - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
23:10 14.07.2026
"Роскосмос" и НАСА начнут координировать спутниковые группировки

Баканов: "Роскосмос" и НАСА начнут координировать спутниковые группировки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудники Центра управления полетами
Сотрудники Центра управления полетами - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" и НАСА начнут координацию своих спутниковых группировок во избежание столкновений.
  • Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в российской группировке сотни аппаратов, а в американской — тысячи.
БАЙКОНУР (Казахстан), 14 июл - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА начнут координацию своих спутниковых группировок во избежание столкновений, сообщил гендиректор "Роскосмоса", председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов.
"Коллеги из НАСА обратились с очень логичной просьбой начать более детальную координацию между спутниковыми группировками", - сказал Баканов на пресс-конференции после пристыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции.
Он уточнил, что в российской группировке сотни аппаратов, а в американской - тысячи.
"Возникают риски столкновений и этого допустить нельзя, поэтому мы будем очень плотно в этом направлении между "Роскосмосом" и НАСА взаимодействовать", - добавил Баканов.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала в 17.48 мск 14 июля. В 20.52 мск корабль пристыковался к МКС. На "Союзе МС-29" на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Они пробудут на станции 261 сутки. По российской программе запланированы 38 экспериментов и два выхода в открытый космос.
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