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"Росатом" подпишет с Индией меморандум о перевозках грузов по Севморпути - РИА Новости, 14.07.2026
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19:09 14.07.2026 (обновлено: 20:26 14.07.2026)
"Росатом" подпишет с Индией меморандум о перевозках грузов по Севморпути

"Росатом" подпишет с Индией межправительственный меморандум о перевозках по СМП

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли на Севморпути
Корабли на Севморпути - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" подпишет с Индией межправительственный меморандум о сотрудничестве по перевозкам грузов по Северному морскому пути.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Росатом" подпишет с Индией межправительственный меморандум в области развитии сотрудничества по перевозкам грузов по Северному морскому пути, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
"Поручить государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум", - говорится в распоряжении.
"Росатом" - инфраструктурный оператор Севморпути.
Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растет с учетом рисков для южных маршрутов, говорил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Он напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП, в том числе с Индией.
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В миреИндияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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