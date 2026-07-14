"Росатом" подпишет с Индией меморандум о перевозках грузов по Севморпути

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Росатом" подпишет с Индией межправительственный меморандум в области развитии сотрудничества по перевозкам грузов по Северному морскому пути, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растет с учетом рисков для южных маршрутов, говорил ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Он напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП, в том числе с Индией.