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Роботов все активнее используют в конфликте на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2026
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Роботов все активнее используют в конфликте на Украине, пишут СМИ

NYT: использование роботов на Украине знаменует революцию на поле боя

© Фото : ARX RoboticsНаземный гусеничный дрон Combat Gereon
Наземный гусеничный дрон Combat Gereon - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : ARX Robotics
Наземный гусеничный дрон Combat Gereon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роботов активно используют в ходе конфликта на Украине, что знаменует революцию на поле боя, пишет газета New York Times.
  • Наземные роботы выполняют тысячи миссий каждый месяц, осуществляя подвоз припасов, эвакуацию раненых и другие задачи.
  • Минобороны РФ заявляет об уничтожении наземных роботизированных комплексов ВСУ в ходе спецоперации.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роботов активно используют в ходе конфликта на Украине, что знаменует своего рода революцию на поле боя, пишет газета New York Times.
Как отмечает газета, использование в ходе конфликта на Украине дронов переписало правила ведения боевых действий, однако применение наземных роботов знаменует собой "более незаметную" революцию в этой области.
"Батальоны наземных роботов... которые поставляют припасы, перевозят боеприпасы, эвакуируют раненых, устанавливают мины и все чаще удерживают позиции, теперь проводят тысячи миссий каждый месяц", - говорится в сообщении.
Минобороны РФ регулярно заявляет об уничтожении наземных роботизированных комплексов в ходе проведения спецоперации. Ведомство 14 июля сообщало, что расчеты дронов "Южной" группировки войск уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ, осуществлявшие подвоз боеприпасов и материальных средств украинским боевикам в Краматорском районе.
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