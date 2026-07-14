В Ирбитском районе Свердловской области объявили режим ЧС

По последним данным МЧС, всего на территории свердловского региона в результате паводка из-за сильных дождей затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами.