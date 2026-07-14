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В Ирбитском районе Свердловской области объявили режим ЧС - РИА Новости, 14.07.2026
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15:23 14.07.2026 (обновлено: 15:31 14.07.2026)
В Ирбитском районе Свердловской области объявили режим ЧС

В Ирбитском районе Свердловской области объявили режим ЧС из-за паводка

© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтактеПоследствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области. 14 июля 2026
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Алексей Никифоров/ВКонтакте
Последствия подтопления в Ирбитском районе Свердловской области. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Ирбитского района Свердловской области объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за паводка.
  • В Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, из зоны подтопления эвакуированы 22 человека, в ПВР размещены 30 человек.
  • Всего на территории свердловского региона затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального значения объявлен на территории Ирбитского района Свердловской области из-за паводка, сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.
"Мной было принято решение о введении ЧС муниципального значения на территории Ирбитского района. К сожалению, вода продолжает заходить в населенные пункты", - написал Никифоров на платформе "Макс".
Департамент информационной политики свердловского региона в воскресенье сообщил, что в Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, из зоны подтопления эвакуированы 22 человека, в ПВР размещены 30 человек, а в десяти населенных пунктах Ирбитского муниципального округа подтоплены 55 участков.
По последним данным МЧС, всего на территории свердловского региона в результате паводка из-за сильных дождей затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, девять низководных мостов, один участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами.
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ПроисшествияИрбитский районСвердловская областьИрбитМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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