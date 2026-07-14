Украинский рэпер координировал эвакуацию исполнителя теракта в Подмосковье

"Когда к нему сядут в машину, вот смотри что надо сказать... Короче, я так понял, нет, никто ниче не сел, ниче не это. Ну я им щас, пацанам скажу, они там, видишь, бабок дали то-то. Ну, походу, еще полчаса ждем и, наверное, давай разъезжаться что ли. Это бред какой-то", - сказал Киевстонер на аудиозаписи.