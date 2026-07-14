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Украинский рэпер координировал эвакуацию исполнителя теракта в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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09:41 14.07.2026 (обновлено: 09:42 14.07.2026)
Украинский рэпер координировал эвакуацию исполнителя теракта в Подмосковье

ФСБ: рэпер Киевстонер координировал эвакуацию исполнителя теракта в Подмосковье

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • По информации ФСБ, украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев (Киевстонер) причастен к организации сорванного удара.
  • Ведомство опубликовало аудиозапись разговора Киевстонера с неизвестным собеседником, в котором идет обсуждение эвакуации задержанного исполнителя теракта.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский рэпер Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Киевстонер, координировал эвакуацию исполнителя сорванного удара Киева по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. По информации ФСБ, украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, заявила ФСБ.
Ведомство опубликовало аудиозапись разговора Киевстонера с неизвестным собеседником, в которой идет обсуждение эвакуации задержанного исполнителя теракта в Московской области.
"Когда к нему сядут в машину, вот смотри что надо сказать... Короче, я так понял, нет, никто ниче не сел, ниче не это. Ну я им щас, пацанам скажу, они там, видишь, бабок дали то-то. Ну, походу, еще полчаса ждем и, наверное, давай разъезжаться что ли. Это бред какой-то", - сказал Киевстонер на аудиозаписи.
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Московская область (Подмосковье)КиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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