Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- По информации ФСБ, украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев (Киевстонер) причастен к организации сорванного удара.
- Ведомство опубликовало аудиозапись разговора Киевстонера с неизвестным собеседником, в котором идет обсуждение эвакуации задержанного исполнителя теракта.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинский рэпер Альберт Васильев, более известный под псевдонимом Киевстонер, координировал эвакуацию исполнителя сорванного удара Киева по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье, следует из видео ЦОС ФСБ России.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. По информации ФСБ, украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, заявила ФСБ.
Ведомство опубликовало аудиозапись разговора Киевстонера с неизвестным собеседником, в которой идет обсуждение эвакуации задержанного исполнителя теракта в Московской области.
"Когда к нему сядут в машину, вот смотри что надо сказать... Короче, я так понял, нет, никто ниче не сел, ниче не это. Ну я им щас, пацанам скажу, они там, видишь, бабок дали то-то. Ну, походу, еще полчаса ждем и, наверное, давай разъезжаться что ли. Это бред какой-то", - сказал Киевстонер на аудиозаписи.