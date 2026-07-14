Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.

К организации теракта причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (псевдоним Киевстонер), проживающий в Европе.

Исполнитель сорванной атаки задержан и дает признательные показания.

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , сорван задуманный Службой безопасности Украины ( СБУ ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.

"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 года рождения, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер. При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением <...> кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии", — говорится в сообщении.