Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- К организации теракта причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (псевдоним Киевстонер), проживающий в Европе.
- Исполнитель сорванной атаки задержан и дает признательные показания.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 года рождения, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер. При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением <...> кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии", — говорится в сообщении.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.