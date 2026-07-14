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В ФСБ рассказали о причастности украинского рэпера к сорванному удару БПЛА - РИА Новости, 14.07.2026
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08:54 14.07.2026 (обновлено: 17:36 14.07.2026)
В ФСБ рассказали о причастности украинского рэпера к сорванному удару БПЛА

ФСБ: украинский рэпер Киевстонер причастен к сорванному удару по Подмосковью

© Кадр видео, опубликованного КиевстонеромКиевстонер
Киевстонер - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео, опубликованного Киевстонером
Киевстонер
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила о сорванном ударе FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
  • К организации теракта причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (псевдоним Киевстонер), проживающий в Европе.
  • Исполнитель сорванной атаки задержан и дает признательные показания.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинский рэпер и киноактер Альберт Васильев под псевдонимом Киевстонер, проживающий сейчас в Европе, причастен к организации сорванного удара Киева по предприятию ВПК в Подмосковье, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.
"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 года рождения, украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним Киевстонер. При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением <...> кокаина и в настоящее время проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии", — говорится в сообщении.
Исполнитель сорванной атаки, которого СБУ заполучила с помощью запрещенной в РФ международной террористической организации, собрал и активировал FPV-дроны, а также наладил канал связи с зарубежными операторами беспилотников. После запуска противником FPV-дронов все они были уничтожены силами спецподразделения Федеральной службы безопасности. Безопасность предприятия, гражданских лиц и военнослужащих была гарантирована, подчеркивает ФСБ. Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.
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