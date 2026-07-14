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Спикер заксобрания Приморья проверил ремонт дорог в Лесозаводске - РИА Новости, 14.07.2026
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05:50 14.07.2026 (обновлено: 10:44 14.07.2026)
Спикер заксобрания Приморья проверил ремонт дорог в Лесозаводске

Волошко проинспектировал ремонт дорог в Лесозаводске после жалоб жителей

© Фото : Приморский парламент/TelegramПредседатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Председатель заксобрания Приморья Антон Волошко проинспектировал ремонт дорог в Лесозаводске, который проводится после жалоб местных жителей, сообщает краевой парламент.
"Спикер краевого парламента вместе с главой муниципального образования Константином Банцеевым проверили ремонт дорог на двух участках. На участке от дома №54 по улице Имени 12 до улицы Марковской ремонт дороги проводился за счет финансирования из краевого бюджета - 3 091 774,74 рубля, площадь асфальтирования составила 1 673 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Волошко, чьи слова приводит парламент, отметил, что эта дорога связывает Лесозаводск с селом Марково, и местные жители обращались к нему по поводу ее состояния. В итоге спикер заксобрания настоял на том, чтобы дорогу отремонтировали.
"Когда мы с главой города Константином Банцеевым проинспектировали ход работ, я указал на некоторые недочеты, прежде всего, это касается обочин дороги, где необходимо также провести ремонт. Элементарно людям некомфортно ходить по обочине. Глава города критику принял и дал распоряжение об устранении недоделок. Надеюсь, что они в ближайшее время будут проведены в полном объеме, то есть обочину дороги приведут в порядок. Я приеду и проверю, как выполнены работы", - сказал Волошко.
Ремонт второго участка - по улице Марковской до моста через протоку Донская - финансировался из местного бюджета, на эти цели выделено 8,35 миллиона рублей по муниципальной программе "Модернизация дорожной сети в Лесозаводском муниципальном округе" на 2021-2027 годы. Площадь асфальтирования – почти 7,3 тысячи "квадратов".
Работы на этом участке ведутся также по настоятельной просьбе Волошко, так как состояние дороги вызывало нарекание у местных жителей. Спикер парламента отметил, что у него есть претензии к состоянию обочины дороги и устранение недочетов он будет держать на контроле.
Кроме того, на всех участках проводился смешанный ямочный и карточный ремонт.
 
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