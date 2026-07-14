Спикер заксобрания Приморья проверил ремонт дорог в Лесозаводске

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Председатель заксобрания Приморья Антон Волошко проинспектировал ремонт дорог в Лесозаводске, который проводится после жалоб местных жителей, сообщает краевой парламент.

"Спикер краевого парламента вместе с главой муниципального образования Константином Банцеевым проверили ремонт дорог на двух участках. На участке от дома №54 по улице Имени 12 до улицы Марковской ремонт дороги проводился за счет финансирования из краевого бюджета - 3 091 774,74 рубля, площадь асфальтирования составила 1 673 квадратных метра", - говорится в сообщении.

Волошко, чьи слова приводит парламент, отметил, что эта дорога связывает Лесозаводск с селом Марково, и местные жители обращались к нему по поводу ее состояния. В итоге спикер заксобрания настоял на том, чтобы дорогу отремонтировали.

"Когда мы с главой города Константином Банцеевым проинспектировали ход работ, я указал на некоторые недочеты, прежде всего, это касается обочин дороги, где необходимо также провести ремонт. Элементарно людям некомфортно ходить по обочине. Глава города критику принял и дал распоряжение об устранении недоделок. Надеюсь, что они в ближайшее время будут проведены в полном объеме, то есть обочину дороги приведут в порядок. Я приеду и проверю, как выполнены работы", - сказал Волошко.

Ремонт второго участка - по улице Марковской до моста через протоку Донская - финансировался из местного бюджета, на эти цели выделено 8,35 миллиона рублей по муниципальной программе "Модернизация дорожной сети в Лесозаводском муниципальном округе" на 2021-2027 годы. Площадь асфальтирования – почти 7,3 тысячи "квадратов".

Работы на этом участке ведутся также по настоятельной просьбе Волошко, так как состояние дороги вызывало нарекание у местных жителей. Спикер парламента отметил, что у него есть претензии к состоянию обочины дороги и устранение недочетов он будет держать на контроле.