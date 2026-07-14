Военные поразили предприятие — поставщика компонентов для ракет "Нептун-МД"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские Вооруженные Силы поразили предприятие в Киеве, которое является ключевым поставщиком компонентов для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2".

Ранее были нанесены удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области, использовавшейся в военных целях.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ходе группового удара поразили предприятие, которое является ключевым поставщиком компонентов для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2", сообщили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области , использовавшейся в военных целях.

"Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП "Радиоизмеритель", являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", - говорится в сообщении.