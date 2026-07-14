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Военные поразили предприятие — поставщика компонентов для ракет "Нептун-МД" - РИА Новости, 14.07.2026
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09:17 14.07.2026 (обновлено: 10:27 14.07.2026)
Военные поразили предприятие — поставщика компонентов для ракет "Нептун-МД"

ВС РФ поразили предприятие поставщика компонентов для ракет "Нептун-МД" и FP-7

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы поразили предприятие в Киеве, которое является ключевым поставщиком компонентов для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2".
  • Ранее были нанесены удары по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области, использовавшейся в военных целях.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ходе группового удара поразили предприятие, которое является ключевым поставщиком компонентов для ракет "Нептун-МД", FP-7, FP-9 и "Гром-2", сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области, использовавшейся в военных целях.
"Поражены в городе Киев: агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП "Радиоизмеритель", являющееся ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", - говорится в сообщении.
Также предприятие производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ-компоненты для авиастроения, уточнили в МО РФ.
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